Kırmızı Oda 14. Bölümü yayınlandı. TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda 14. Bölümüyle diziseverleri ekra karşısına kitledi. Diziyi izleyemeyenler veya tekrar izlemek isteyenler arama motorlarında, "Kırmızı Oda 14. Bölüm izle! Kırmızı Oda son bölüm ve Kırmızı Oda 14. bölümde neler oldu?" gibi aramalar yapıyor. İşte merakla bekleyenler için Kırmızı Oda 14. Bölüm tek parça.



Selvi, eşinin şiddetine karşı kendisini koruyan oğlu Yiğit'i kaybettiği günü, Doktor Hanıma anlatır. Doktor Hanım'ı Boncuk'un gördüğü halüsinasyonlar nedeniyle eşi Sadık bey arar.

Kızı Esra'da ortaya çıkan ve kötüye giden yeme bozuklukları sebebiyle Berna, Doktor Deniz'in yanına gelir .



