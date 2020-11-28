Kırmızı Oda dizisi 13. Bölümüyle izleyicisine kavuştu. TV8'in sevilen ve milyonlarca kişi tarafından takip edilen Kırmızı Oda adlıı dizi 13. Bölümüyle nefesleri kesti. Heyecan dolu bölümü izleyemeyen veya tekrar izlemek isteyen diziseverler arama motorlarına, " Kırmızı Oda 13. bölüm izle! Kırmızı Oda son bölüm ve Kırmızı Oda 13. bölümde neler oldu? " gibi aramalar yapıyor.İşte Kırmızı Oda 13. Bölüm hakkında merak edilenler.



Rıza’nın kız çocuğu istememesi nedeniyle kendisine yaptıklarnı ve çektiklerini Selvi, Doktor Hanım’a açıklar. Üvey annesi Neriman’ın kendisine yaptıklarını Hediye, Doktor Piraye'ye anlatır. Doktor Hanıma, Alya sürpriz yapar ve duygu dolu anlar yaşanır. Alya, Doktor Hanım'a müjde verir.



DOKTOR PİRAYE: Tülin ÖzenDOKTOR DENİZ: Burak Sevinç DOKTOR AYŞE: Meriç AralDOKTOR HANIM: Binnur Kaya



