Kırmızı Oda 12. Bölümü ile izleyicisiyle buluştu. TV8'in heyecanla takip edilen dizisi, yine sevenlerini ekran karşısına kitledi. Heyecan dolu bölümü izleyemeyen veya tekrar izlemek isteyen vatandaşlar arama motorlarına, " Kırmızı Oda 12. bölüm izle! Kırmızı Oda son bölüm ve Kırmızı Oda 12. bölümde neler oldu? " gibi aramalar yapıyor. İşte, Kırmızı Oda son bölüm ile ilgili merak edilenler.



İstanbul’daki köşke varan Selvi, kızları ve ablası Saadet’ten kötü muamele gören Rıza’nın yaşadıklarını kendisinin yaraladığını Doktor Hanım’a açıklar. Doktor Piraye’nin yanına giden Hediye, halası Hikmet hakkında öğrendikleriyle şok olur.

Doktor Hanım, Alya’ya ani ziyaret yapar ve kasvetli evi görür, Alya hislerini doktora açıklar.

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