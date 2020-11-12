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Kırmızı listeye bir çizik daha atıldı: İsmail Sürgeç öldürüldü
Bakan Soylu, PKK'nın kırmızı kategoride aranan ve sözde Tunceli saha sorumlusu olan terörist İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
GÜNDEM 12.11.2020, 15:32
Terör örgütü PKK/KCK sözde Tunceli saha sorumlusu Yılmaz kod adlı 1974 Tunceli doğumlu İsmail Sürgeç çatışmada öldürüldü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelişmeyi sosyal medya hesabından, "Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi... Tebrikler Kahramanlar Allah sizi muhafaza etsin." ifadeleriyle duyurdu.
Kırmızı listeye bir çizik daha... ?Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...Tebrikler KahramanlarAllah sizi muhafaza etsin ?
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) November 12, 2020
Kırmızı listeye bir çizik daha... ?Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...Tebrikler KahramanlarAllah sizi muhafaza etsin ? — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) November 12, 2020
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelişmeyi sosyal medya hesabından, "Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi... Tebrikler Kahramanlar Allah sizi muhafaza etsin." ifadeleriyle duyurdu.
Kırmızı listeye bir çizik daha... ?Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...Tebrikler KahramanlarAllah sizi muhafaza etsin ?
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) November 12, 2020
Kırmızı listeye bir çizik daha... ?Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...Tebrikler KahramanlarAllah sizi muhafaza etsin ? — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) November 12, 2020
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