Kırmızı listeye bir çizik daha atıldı: İsmail Sürgeç öldürüldü

Terör örgütü PKK/KCK sözde Tunceli saha sorumlusu Yılmaz kod adlı 1974 Tunceli doğumlu İsmail Sürgeç çatışmada öldürüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelişmeyi sosyal medya hesabından, "Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi... Tebrikler Kahramanlar Allah sizi muhafaza etsin." ifadeleriyle duyurdu.

Kırmızı listeye bir çizik daha... ?Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...Tebrikler KahramanlarAllah sizi muhafaza etsin ?

— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) November 12, 2020



Kırmızı listeye bir çizik daha... ?Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...Tebrikler KahramanlarAllah sizi muhafaza etsin ? — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) November 12, 2020

