Kırmızı bülten ile aranan El-Kaide bağlantılı Saydalimov yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalanarak Babatorun Jandarma Karakoluna teslim edildi" denildi.

