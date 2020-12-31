Kıranşal'dan HDP'nin kürtaj desteğine tepki!

Milli Gazete yazarı Abdulaziz Kıranşal, Arjantin'de kürtaj yasağının kalkmasına Türkiye'den destek veren HDP'ye tepki gösterdi.

Anne karnındaki çocuğun öldürülmesini ve katledilmesini özgürlük olarak yansıtan HDP Kadın Kollları'nın paylaşımını sert şekilde eleştiren Kıranşal, Mili Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın 'önce ahlak ve maneviyat' sözlerini hatırlatarak şu paylaşımı yaptı:

"Anne karnındaki çocukların katledilmesini kendi halkının kadınlarına özgürlük, eşitlik ve adalet olarak pazarlayan bu zihniyetin kız çocuklarını diri diri toprağa gömen cahiliyeden hiçbir farkı yoktur.

Erbakan Hocamız tam da bu zihniyete karşı önce ahlak ve maneviyat diyordu..."

-Anne karnındaki çocukların katledilmesini kendi halkının kadınlarına özgürlük, eşitlik ve adalet olarak pazarlayan bu zihniyetin kız çocuklarını diri diri toprağa gömen cahiliyeden hiç bir farkı yoktur-Erbakan hocamız tam da bu zihniyete karşı önce ahlak ve maneviyat diyordu... pic.twitter.com/EUJP18e0BX

— ABDULAZİZ KIRANŞAL (@AKIRANSAL) December 31, 2020



-Anne karnındaki çocukların katledilmesini kendi halkının kadınlarına özgürlük, eşitlik ve adalet olarak pazarlayan bu zihniyetin kız çocuklarını diri diri toprağa gömen cahiliyeden hiç bir farkı yoktur-Erbakan hocamız tam da bu zihniyete karşı önce ahlak ve maneviyat diyordu... pic.twitter.com/EUJP18e0BX pushfn('ads'); — ABDULAZİZ KIRANŞAL (@AKIRANSAL) December 31, 2020

