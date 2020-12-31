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Kıranşal'dan HDP'nin kürtaj desteğine tepki! Cahiliyeden ne farkınız?
Milli Gazete yazarı Abdulaziz Kıranşal, Arjantin'de kürtaj yasağının kalkmasına Türkiye'den bazı çevrelerden destek gelmesine tepki gösterdi.
GÜNDEM 31.12.2020, 09:22
Milli Gazete yazarı Abdulaziz Kıranşal, Arjantin'de kürtaj yasağının kalkmasına Türkiye'den destek veren HDP'ye tepki gösterdi.
Anne karnındaki çocuğun öldürülmesini ve katledilmesini özgürlük olarak yansıtan HDP Kadın Kollları'nın paylaşımını sert şekilde eleştiren Kıranşal, Mili Görüş lideri Prpf. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın 'önce ahlak ve maneviyat' sözlerini hatırlatarak şu paylaşımı yaptı:
"Anne karnındaki çocukların katledilmesini kendi halkının kadınlarına özgürlük, eşitlik ve adalet olarak pazarlayan bu zihniyetin kız çocuklarını diri diri toprağa gömen cahiliyeden hiç bir farkı yoktur
Erbakan Hocamız tam da bu zihniyete karşı önce ahlak ve maneviyat diyordu..."
-Anne karnındaki çocukların katledilmesini kendi halkının kadınlarına özgürlük, eşitlik ve adalet olarak pazarlayan bu zihniyetin kız çocuklarını diri diri toprağa gömen cahiliyeden hiç bir farkı yoktur-Erbakan hocamız tam da bu zihniyete karşı önce ahlak ve maneviyat diyordu... pic.twitter.com/EUJP18e0BX
— ABDULAZİZ KIRANŞAL (@AKIRANSAL) December 31, 2020
-Anne karnındaki çocukların katledilmesini kendi halkının kadınlarına özgürlük, eşitlik ve adalet olarak pazarlayan bu zihniyetin kız çocuklarını diri diri toprağa gömen cahiliyeden hiç bir farkı yoktur-Erbakan hocamız tam da bu zihniyete karşı önce ahlak ve maneviyat diyordu... pic.twitter.com/EUJP18e0BX pushfn('ads'); — ABDULAZİZ KIRANŞAL (@AKIRANSAL) December 31, 2020
Anne karnındaki çocuğun öldürülmesini ve katledilmesini özgürlük olarak yansıtan HDP Kadın Kollları'nın paylaşımını sert şekilde eleştiren Kıranşal, Mili Görüş lideri Prpf. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın 'önce ahlak ve maneviyat' sözlerini hatırlatarak şu paylaşımı yaptı:
"Anne karnındaki çocukların katledilmesini kendi halkının kadınlarına özgürlük, eşitlik ve adalet olarak pazarlayan bu zihniyetin kız çocuklarını diri diri toprağa gömen cahiliyeden hiç bir farkı yoktur
Erbakan Hocamız tam da bu zihniyete karşı önce ahlak ve maneviyat diyordu..."
-Anne karnındaki çocukların katledilmesini kendi halkının kadınlarına özgürlük, eşitlik ve adalet olarak pazarlayan bu zihniyetin kız çocuklarını diri diri toprağa gömen cahiliyeden hiç bir farkı yoktur-Erbakan hocamız tam da bu zihniyete karşı önce ahlak ve maneviyat diyordu... pic.twitter.com/EUJP18e0BX
— ABDULAZİZ KIRANŞAL (@AKIRANSAL) December 31, 2020
-Anne karnındaki çocukların katledilmesini kendi halkının kadınlarına özgürlük, eşitlik ve adalet olarak pazarlayan bu zihniyetin kız çocuklarını diri diri toprağa gömen cahiliyeden hiç bir farkı yoktur-Erbakan hocamız tam da bu zihniyete karşı önce ahlak ve maneviyat diyordu... pic.twitter.com/EUJP18e0BX pushfn('ads'); — ABDULAZİZ KIRANŞAL (@AKIRANSAL) December 31, 2020
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