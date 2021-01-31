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Kıranşal'dan dikkat çeken uyarılar! Bu ikazlar kulaklara küpe olmalı!

Milli Gazete yazarı Abdulaziz Kıranşal hocadan dikkat çeken uyarılar...

GÜNDEM 31.01.2021, 18:01
Kıranşal'dan dikkat çeken uyarılar! Bu ikazlar kulaklara küpe olmalı!
Abdülaziz Kıranşal hocanın mesajları, uyarıları toplumda her geçen gün daha çok makes bulmakta…
Hemen her yazısı ciddi ikazlarla örülü…
Kıranşal hocanın Milli Gazetede yer alan bugünkü yazısı da bu ikazlarla dolu!
Kıranşal hoca, bir Müslümanın dikkat etmesi gereken hususları, sakınması gereken noktaları bir bir sıraladı: “Müslüman kardeşiyle alay edenler, onu hor ve hakir görenler, ettiklerini muhakkak bulurlar.”
Müslüman kardeşlerine tuzak kuranlar, onların ayaklarını kaydırmak isteyenler, ettiklerini muhakkak bulurlar. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki: “Kötü tuzak ancak sahibini yakalar.” (Fatır 43)
Zarar vermek:
Müslüman kardeşlerine zarar vermek için plan yapanlar, proje üretenler, ettiklerini muhakkak bulurlar. Çünkü Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor ki: “Kim ki bir Müslüman kardeşine zarar vermeye çalışırsa Allah da onu zarara düşürür.” (Tirmizi)
Hile yapmak:
Müslüman kardeşlerini üzenler, onlara verdikleri sözlerinden dönenler, onları kandıranlar, ettiklerini muhakkak bulurlar. Çünkü Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor ki: “Üç şey vardır ki, onlar kimde bulunursa zararı sahibine döner: Zu¬lüm, hile ve sözünden dönmek.” (Camiussağir)
Kusur araştırmak:
Müslüman kardeşlerinin ayıplarını, kusurlarını araştıranlar, kardeşlerinin rezil olmasını isteyenler, ettiklerini muhakkak bulurlar. Çünkü Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor ki: “Kim bir Müslüman’ın kusurlarını, ayıplarını araştırırsa, Allah da onun kusurlarını araştırır, Allah kimin kusurunu araştırırsa, onu, evinin içinde de olsa rezil eder.” (Tirmizi)
Kınayanlar:
Müslüman kardeşlerinin hatalarını dillerine dolayıp onları kınayanlar, ettiklerini muhakkak bulurlar. Çünkü Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor ki: “Kim Müslüman kardeşini işlediği bir hatadan dolayı kınarsa kendisi de o kınadığı hatayı işlemeden ölmez.” (Tirmizi)
Başkasının üzüntüsüne sevinenler:
Müslüman kardeşlerinin başına gelen sıkıntılara ve üzüntülere sevinenler, ettiklerini muhakkak bulurlar. Çünkü Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor ki: “Kim kardeşinin başına gelen bir felakete sevinirse Allah, o felakete uğrayan kardeşine merhamet eder ve onu kurtarır. Kardeşinin başına gelen felakete sevineni ise o felaketle imtihan eder.” (Tirmizi)
Sessiz kalanlar:
Müslüman kardeşinin gıybetinin edilmesine, şeref ve haysiyetinin çiğnenmesine sessiz kalanlar ve bundan gizli bir zevk duyanlar, ettiklerini muhakkak bulurlar. Çünkü Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor ki: “Bir kimse bir Müslüman’ın şerefinin düşürüldüğü, hürmetinin çiğnendiği bir yerde onu yardımsız bırakırsa, Allah da onu, yardım istediği bir yerde yardımsız bırakır.” (Ebu Davud)
Zorluk çıkaranlar:
Müslüman kardeşlerinin işlerini zorlaştıranlar, onları engelleyenler, onların hayırlı işlerine mani olanlar, önlerini kesenler, ettiklerini muhakkak bulurlar. Çünkü Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor ki: “Kim ki Müslüman kardeşine zorluk çıkarırsa Allah da onu zorluğa maruz bırakır.” (Tirmizi) “Allah'ım, ümmetimin herhangi bir işini üzerine alıp da onlara güçlük çıkaranın sen de işini güçleştir.” (Müslim)
İkiyüzlüler:
Müslüman kardeşlerinin yüzüne gülüp arkasından çekiştirenler, yanında başka, o yokken başka konuşanlar, telefonda güzelce konuşup kapatınca alay edenler, ettiklerini muhakkak bulurlar. Çünkü Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor ki: “İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen ikiyüzlü insanlardır.” “Birine ayrı, diğerine ayrı konuşan kimseye, kıyamet gününde Allah, ateşten iki dil verecektir.” (Taberani)
Alay edenler:
Müslüman kardeşiyle alay edenler, onu hor ve hakir görenler, ettiklerini muhakkak bulurlar. Çünkü Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor ki: “Müslüman’ın her şeyi Müslüman’a haramdır. Malı, ırzı ve kanı. Din kardeşini hakir görmek kişiye kötülük olarak yeter.” (Camiussağir)
Vefasızlar:
Müslüman kardeşlerine vefasızlık yapanlar, ettiklerini muhakkak bulurlar. Çünkü Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor ki: “Kıyamet günü, Allah öncekileri ve sonrakileri birleştirip topladığı zaman her vefasız için, onu tanıtan bir bayrak dikilir ve: ‘Bu falan oğlu falanın vefasızlığıdır’ denilir.” (Buhari)
Zalime yardım edenler:
Müslüman kardeşlerine zulmedenler, onlara kötülük yapanlara yardım edenler, ettiklerini muhakkak bulurlar. Çünkü Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor ki: “Kim bir zalime yardım ederse, Allah o zalimi muhakkak ona da musallat eder.” (Camiussağir)”
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