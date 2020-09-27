Kiralık evden kiralık depoya

Üniversite öğrencilerinin büyük umutlarla beklediği yeni eğitim ve öğretim yılı uzaktan eğitim modeliyle başlıyor. Pandemi yüzünden memleketlerinde olan öğrenciler, eğitim aldıkları şehirlerde bıraktıkları ev eşyasının derdine düştü. Kiralık evlerdeki eşyalarını kiralık depolara kaldırmaya başlayan öğrenciler, böylelikle aylık ortalama bin 500 TL kira ödemek yerine aylık 500 TL depo ücreti ödemeye başladı.

Mart ayından itibaren etkili olan Kovid-19 ile birlikte üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi öğrencileri zor durumda bırakmıştı. Birçok bölümde yüz yüze eğitim şart iken, zorunlu olarak uzaktan eğitim modeline geçilmesi, şehir dışında eğitim alan öğrencilerin memleketlerinin yolunu tutmasına sebep olmuştu. Yeni eğitim ve öğretim yılının da pandemiden ötürü uzaktan eğitim şeklinde devam etmesi şehir dışında kiralık evlerde kalan öğrencileri yeni bir arayışa soktu.



Korona yüzünden aylardır kampüs yüzü göremeyen öğrenciler, yeni sezonunda bu şekilde devam etmesinden ötürü yaşadıkları kiralık evleri ekonomik gerekçelerle boşaltmaya başladı. Mart ayından itibaren Ağustos ayına kadar olan dönemde kiralarını paylaşarak ödeyen öğrenciler, Eylül ayıyla birlikte zorunlu olarak uzaktan eğitime geçilmesinden dolayı kira sözleşmelerini fesh etmeye başladı. Ev sahipleriyle karşılıklı sözleşmelerini fesh eden öğrenciler, bu sefer yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı.



Burs ve harçlıklarından artırdıklarıyla kiralık evlere çıkarken, spotçularda veya ikinci el eşya ve mobilya satan esnaftan eşya alan öğrenciler uzaktan eğitimin devam etmesiyle birlikte bu eşyaları ne yapacaklarına ilişkin yeni bir yol buldu. Öğrenciler, kiralık evlerindeki eşyaların kaybolmaması için bu sefer kiralık depolara yöneldi. Eşyalarının gelecekte de işe yaraması için depolarla görüşen öğrenciler tuttukları nakliye araçlarıyla ev eşyalarını depolara taşımaya başladı.



Büyükşehirlerdeki kiralık evlerde yaşayan öğrenciler, ortalama verdikleri aylık kira bedeli yaklaşık bin 500 TL civarında. İstanbul gibi metropollerde bu rakam ortalama 2 bin TL’yi bulurken, daha küçük şehirlerde ise rakam bin TL’ye kadar düşüyor. Kira bedelinin yanı sıra faturalar da eklenince öğrencilerin aylık giderleri neredeyse asgari ücrete yanaşıyor. Öğrenciler ise yaşamadıkları yerde kira ödememek için ev eşyalarını kaldırdıkları depolara ise daha cüzi rakamlar ödüyor. Aylık ortalama 500 TL’ye kadar varan rakamlarda öğrenciler kiralık depolara eşyalarını koyarak, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi dört gözle bekliyor. Kiralık ev eşyası depolamalarında ücretler ise aylık olarak belirleniyor. Parça başına 150 TL olan depolama ücreti 1+1 evler için 250 TL, 2+1 evler için 400 TL, 3+1 evler için ise 550 TL’ye kadar çıkabiliyor.

