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Kiralara en çok ne kadar zam yapılacak? Ocak 2021 kira zam oranı ne?
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni yılda kiralara ne kadar yapılacağı merak konusu oldu. Peki Ocak 2021 kira zam oranı ne oldu?
GÜNDEM 12.01.2021, 12:47
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kira zam oranları için beklenen açıklama geldi.
TÜİK tarafından belirlenen son verilere göre aralık ayında enflasyon yıllık yüzde 14.60 olarak gerçekleşti.
Aralık 2020 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12,18 arttı.
TÜFE oranları baz alınarak belirlenen kira artış oranları ise bu yıl Ocak ayında yüzde 12.28 oldu.
TÜİK verilerine göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 12,28 oranında zam yapabilecek.
Türkiye İstatistik Kurumu 2020 aralık ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 1,25 arttı. Enflasyon yıllık bazda ise 14,60 olarak açıkladı.
TÜİK tarafından belirlenen son verilere göre aralık ayında enflasyon yıllık yüzde 14.60 olarak gerçekleşti.
Aralık 2020 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12,18 arttı.
TÜFE oranları baz alınarak belirlenen kira artış oranları ise bu yıl Ocak ayında yüzde 12.28 oldu.
TÜİK verilerine göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 12,28 oranında zam yapabilecek.
Türkiye İstatistik Kurumu 2020 aralık ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 1,25 arttı. Enflasyon yıllık bazda ise 14,60 olarak açıkladı.
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