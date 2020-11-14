Kiracılar dikkat! Kombi bakım masraflarını kim öder?

Her yeni yılın olmazsa olmazlarından biri de kombi bakımıdır...

Kış mevsimi gelmeden önce kombilerin temizlik ve düzenli bakımının yapılması şart. Zira kışın ortasında arıza çıkaracak bir kombi hane halkını zor duruma düşürebilir.

Ancak kombi bakımı kadar kirada yaşayan bir çok insanın merak ettiği sorulardan biride kombi bakım masraflarını kimin ödeyeceği sorusudur.



Modern yaşamın vazgeçilmezlerinden olan kombiler oturduğumuz evlerin demirbaşlarından sayılır.

Günlük hayatımızda en çok kullandığımız ev eşyalarından olan kombi hem ısınma hem de sıcak su ihtiyacımızı karşılar.

Kombi masraflarını kimin ödeyeceğine gelince Borçlar Kanununun 317. Maddesi gereğince kiralanan yerin temizlik ve bakım giderleri kiracı tarafından ödenir.

Bu nedenle demirbaşların temizliği bakımı da kiracıya aittir.

Buna göre kombinin bakımı da kiracıya aittir.

Parça değişikliği, tamir ya da yenileme gibi durumlarda oluşan masrafları ise ev sahibi öder.

Bununla birlikte eğer kombinin periyodik bakımları kiracı tarafından yaptırılmıyorsa çıkacak arızanın masrafları da yine kiracıya ait olacaktır.

Ancak oluşan arıza kiracıdan kaynaklı değilse kombi arızasının masrafları ev sahibine aittir.

Yani kombi arızaları teknik servis kontrolleri sonucunda belirlenen arızaya göre kiracı ya da ev sahibine yansıtılabilir.

Bu gibi durumlarda kiracı ve ev sahibi arasında problemler yaşanılabiliyor.

Bunun önüne geçebilmek için kira kontratı hazırlanırken bu detaylar hakkında yazılı maddeler eklemek olacaktır.

