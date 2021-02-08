Kira yardımı ve hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen ve Ticaret Bakanlığınca esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ve kira destekleri için başvurular yeniden başladı.

Destek başvuruları 31 Mart Çarşamba günü saat 23:59'a kadar devam edecek. Kira desteği ve hibe başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.

Kira ve gelir desteği başvurusu sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

Başvuruya ilişkin sonuçlar turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.​​​​​​

