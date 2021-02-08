Son Dakika
Kira yardımı ve hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
Koronavirüs salgını nedeniyle olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara verilecek gelir kaybı ve kira desteği başvuruları devam ediyor. Kira yardımı ve gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM 08.02.2021, 09:29
Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen ve Ticaret Bakanlığınca esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ve kira destekleri için başvurular yeniden başladı.
Destek başvuruları 31 Mart Çarşamba günü saat 23:59'a kadar devam edecek. Kira desteği ve hibe başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.
Kira ve gelir desteği başvurusu sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak
Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.
Başvuruya ilişkin sonuçlar turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.
Destek başvuruları 31 Mart Çarşamba günü saat 23:59'a kadar devam edecek. Kira desteği ve hibe başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.
Kira ve gelir desteği başvurusu sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak
Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.
Başvuruya ilişkin sonuçlar turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 08 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|23
|48
|2. Beşiktaş
|23
|48
|3. Fenerbahçe
|23
|48
|4. Alanyaspor
|23
|41
|5. Trabzonspor
|22
|39
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Karagümrük
|23
|37
|8. Gaziantep FK
|22
|35
|9. Antalyaspor
|23
|31
|10. Malatyaspor
|22
|29
|11. Sivasspor
|23
|28
|12. Göztepe
|22
|26
|13. Rizespor
|23
|26
|14. Kasımpaşa
|23
|26
|15. Konyaspor
|22
|24
|16. Kayserispor
|23
|24
|17. Başakşehir
|23
|24
|18. Erzurumspor
|23
|22
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|22
|18
|21. Denizlispor
|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|20
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Tuzlaspor
|20
|36
|6. Altay
|20
|35
|7. Ankara Keçiörengücü
|20
|34
|8. Altınordu
|20
|34
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|20
|24
|12. Ümraniye
|20
|24
|13. Boluspor
|20
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|20
|19
|15. Balıkesirspor
|20
|19
|16. Menemen Belediyespor
|20
|19
|17. Ankaraspor
|20
|13
|18. Eskişehirspor
|20
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|22
|50
|2. M. United
|23
|45
|3. Leicester City
|23
|43
|4. Liverpool
|23
|40
|5. Chelsea
|23
|39
|6. West Ham
|23
|39
|7. Everton
|21
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Aston Villa
|21
|35
|10. Arsenal
|23
|31
|11. Leeds United
|21
|29
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|23
|27
|15. Brighton
|23
|25
|16. Newcastle
|23
|25
|17. Burnley
|22
|23
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Real Madrid
|21
|43
|4. Sevilla
|21
|42
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Real Betis
|22
|30
|8. Granada
|22
|30
|9. Levante
|21
|27
|10. Athletic Bilbao
|21
|25
|11. Celta de Vigo
|21
|25
|12. Valencia
|22
|24
|13. Getafe
|21
|24
|14. Cádiz
|22
|24
|15. Osasuna
|22
|22
|16. Deportivo Alaves
|22
|22
|17. Eibar
|22
|20
|18. Real Valladolid
|22
|20
|19. Elche
|20
|18
|20. Huesca
|22
|16
Sayfalar Tümü