Kira yardımı ve hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaflara yardım amaçlı verilecek gelir kaybı ve kira desteği başvuruları geçtiğimiz hafta başlamıştı. Kira yardımı ve hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM 13.01.2021, 16:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın döneminde büyük ekonomik kayıpların önüne geçmek adına esnafa üç ay süreyle kira desteği yapacağını duyurmuştu.
Ancak destek paketi, olumlu karşılansa da kapsamı ve ücreti konusunda eleştirilere yol açtı.
Koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilen işverenlere yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen esnaf destek ödemesi başvuruları 11 Ocak'ta sona ermişti.
Peki kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet kira desteği başvurusu...
Esnaf destek ödemesinden faydalanacak sektörleri de sıralarken yardımın büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira olacak.
Destek başvuruları elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr adresindeki Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında yer alan, “Gelir Kaybı Desteği Başvurusu” ve “Kira Desteği Başvurusu” bağlantılarından yapılacak.
Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.
Ancak destek paketi, olumlu karşılansa da kapsamı ve ücreti konusunda eleştirilere yol açtı.
Koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilen işverenlere yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen esnaf destek ödemesi başvuruları 11 Ocak'ta sona ermişti.
Peki kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet kira desteği başvurusu...
Esnaf destek ödemesinden faydalanacak sektörleri de sıralarken yardımın büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira olacak.
Destek başvuruları elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr adresindeki Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında yer alan, “Gelir Kaybı Desteği Başvurusu” ve “Kira Desteği Başvurusu” bağlantılarından yapılacak.
Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.
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