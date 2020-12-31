Kira yardımı ve 3000 TL hibe desteği: Son başvuru tarihi ne zaman?

Esnafa kira yardımı ve 3000 TL hibe ödemesi için başvurular başladı. Milyonlarca esnafın beklediği gelişme nihayet yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıkladığı esnafa kira yardımı başvurusu ve esnafa 3000 TL yardım başvurusu alınmaya başladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yapılan son dakika duyurusu ile başvuruların e-Devlet üzerinden açıldığına yer verildi. Pekcan konuya dair açıklamasında; “Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla beraber gece-gündüz çalışarak bu süreci hızlandırdı ve destek sistemimiz bugün itibarıyla başvuruları alır hale gelecek.” dedi.



Esnafa kira desteği başvurusu e-Devlet’ten alınıyor. Başvurular 30 Aralık 2020 itibari alınmaya başladı. Başvurmak isteyen esnaflar;

Başvurular 8 Ocak’ta bitecek. Başvuru yapmak için;



E-DEVLET ESNAF YARDIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ



3 ay boyunca her ay 1000 TL olarak yapılacak hibe desteği için de başvurular e-Devlet üzerinden açıldı. Ticaret gelir kaybı başvurusu olarak geçen bu başvurularda da 8 Ocak 2021 son tarih.

Başvuru yapmak için;



4 Ocak 2021 Pazartesi ve sonrası günler tüm vatandaşlar başvurabilecektir.

E-DEVLET 3000 TL YARDIMI İÇİN TIKLAYINIZ

