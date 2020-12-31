Son Dakika
Kira yardımı ve 3000 TL hibe desteği: Son başvuru tarihi ne zaman?
Kira yardımı ve 3000 TL hibe esnafa verilmek üzere geçtiğimiz günlerde Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Peki esnafa kira yardımı ve 3000 TL hibe için nasıl başvuru yapılır ve son başvuru tarihi...
GÜNDEM 31.12.2020, 08:53
1
Esnafa kira yardımı ve 3000 TL hibe ödemesi için başvurular başladı. Milyonlarca esnafın beklediği gelişme nihayet yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıkladığı esnafa kira yardımı başvurusu ve esnafa 3000 TL yardım başvurusu alınmaya başladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yapılan son dakika duyurusu ile başvuruların e-Devlet üzerinden açıldığına yer verildi. Pekcan konuya dair açıklamasında; “Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla beraber gece-gündüz çalışarak bu süreci hızlandırdı ve destek sistemimiz bugün itibarıyla başvuruları alır hale gelecek.” dedi.
Esnafa kira desteği başvurusu e-Devlet’ten alınıyor. Başvurular 30 Aralık 2020 itibari alınmaya başladı. Başvurmak isteyen esnaflar;
Başvurular 8 Ocak’ta bitecek. Başvuru yapmak için;
E-DEVLET ESNAF YARDIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
3 ay boyunca her ay 1000 TL olarak yapılacak hibe desteği için de başvurular e-Devlet üzerinden açıldı. Ticaret gelir kaybı başvurusu olarak geçen bu başvurularda da 8 Ocak 2021 son tarih.
Başvuru yapmak için;
4 Ocak 2021 Pazartesi ve sonrası günler tüm vatandaşlar başvurabilecektir.
E-DEVLET 3000 TL YARDIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yapılan son dakika duyurusu ile başvuruların e-Devlet üzerinden açıldığına yer verildi. Pekcan konuya dair açıklamasında; “Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla beraber gece-gündüz çalışarak bu süreci hızlandırdı ve destek sistemimiz bugün itibarıyla başvuruları alır hale gelecek.” dedi.
Esnafa kira desteği başvurusu e-Devlet’ten alınıyor. Başvurular 30 Aralık 2020 itibari alınmaya başladı. Başvurmak isteyen esnaflar;
Başvurular 8 Ocak’ta bitecek. Başvuru yapmak için;
E-DEVLET ESNAF YARDIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
3 ay boyunca her ay 1000 TL olarak yapılacak hibe desteği için de başvurular e-Devlet üzerinden açıldı. Ticaret gelir kaybı başvurusu olarak geçen bu başvurularda da 8 Ocak 2021 son tarih.
Başvuru yapmak için;
4 Ocak 2021 Pazartesi ve sonrası günler tüm vatandaşlar başvurabilecektir.
E-DEVLET 3000 TL YARDIMI İÇİN TIKLAYINIZ
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 31 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Crystal Palace
|16
|19
|15. Newcastle
|14
|18
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|15
|18
|12. Levante
|15
|18
|13. Getafe
|14
|17
|14. Deportivo Alaves
|15
|17
|15. Eibar
|16
|16
|16. Valencia
|16
|15
|17. Elche
|13
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü