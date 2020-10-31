Kira sözleşmesi nedir? Kira sözleşmesi nasıl iptal edilir?

Kira sözleşmesi evlerini kiraya verenin ve evi kiralayan tarafların haklarını korumak amacıyla zorunlu olarak yapılması gereken yazılı sözleşmelerdir.



Kira sözleşmelerinde tarafların adil şekilde anlaşma sağlamak için tüm maddeler açık bir şekilde yer almalıdır. Bu yazılı anlaşma ile ileride yaşanabilecek anlaşmazlıkların çözümü garanti altına almaktadır.

Kiraya veren taşınmaz sahibi ile bu taşınmazı kiralamak üzere anlaşan taraflar söz konusu sözleşme ile kiralama koşulları ve kiralama ücreti gibi kriterlerini belirler.

Kira sözleşmeleri genelde 1 yıllık olarak yapılır ancak bu süre daha da uzatılabilir.

Eğer sözleşmede tarih aralığı belirlenmemişse kira sözleşmesi 1 senelik olduğu kabul edilir.

Bu süre dolduğu anda sözleşme iptali gerçekleştirilebilir.

Kira sözleşmesinin süresinden önce iptali durumunda ise ev sahibi ve kiracının hakları bulunmaktadır.

Sözleşmenin kiracı tarafından erken iptal edilmesi halinde ev sahibi kalan süre için olan kira bedelini talep etme hakkına sahiptir.



Ancak haksız sebeplerden dolayı ev sahibi tarafından yaşanacak tahliyelerde ev sahibi kiracının doğacak zararını tazmin etmek ya da süre dolana kadar beklemek zorundadır.

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Kira sözleşmesinin feshi için haklı sebepler bulunuyorsa bu durumda taşınmaz sahibi hiçbir şekilde hak talep edemez.

Evsahibi su ve doğalgaz aboneliği gibi aboneliklerin kiracı tarafından suistimali ya da evin kullanım hakları gereği taşınmazdaki ciddi arızaların bulunması sözleşmenin ev sahibi tarafından feshedilmesi için haklı gerekçelerdir.

Taşınmazın oturulmasını engelleyen şekilde hasarlı olması, kiralama süresi içerisinde kiracıyı rahatsız edecek düzeyde tadilat yapılması gibi nedenler de kiracınınsözleşmeyi fesih haklarındandır.

Kiranın 3 ay geç olarak yatırılması ya da ödenmemesi de ev sahibi için sözleşmenin iptaline gerekçedir.

Kiralayan kişi kira sözleşmesinin üzerinde yazan tarih sona ermesinden 15 gün öncesinde, ev sahibine kira sözleşmesinin tekrardan yenilenmesi ya da yenilenmemesi konusunda ev sahibini bilgilendirmek zorundadır.

Eğer kiracı evden çıkacağı durumda 15 gün önceden haber vermez ise kiralama sözleşmesi otomatik olarak kendini yeniler ve kiracı bundan sonraki 1 yılın kira parasını ödemek zorunda kalır.

