Kimse nedenini bilmiyor! Yumurta fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor

Türkiye'nin yumurta fiyatlarının belirlendiği Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde yumurtanın tane fiyatı büyüklük ve kalitesine göre 40-56 kuruş arasında değişiyor. Fiyatlara son 1 ayda neredeyse yüzde 30 zam geldiği öğrenilirken, kentte yumurtanın market ve şarküterilerdeki koli fiyatı ise 16-20 TL arasında değişiyor.



Yumurtanda yaşanan önlenemez fiyat artışı ile ilgili fiyatlarının belirlendiği ve adeta Türkiye'nin yumurta borsası konumundaki Başmakçı ilçesindeki kooperatifler ve birlikler ise fiyatlarda yaşanan artışla ilgili açıklama yapmaktan kaçınılıyor. İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin sorularını yanıtsız bırakan kooperatif ve birlik yöneticileri sadece fiyatların yükselmesinin nedeninin kendileri yani üreticiler ile alakalı olmadığını savundular.



Yumurtanın kolisinin 19 TL'den satılmasına ise vatandaşlar tepki göstererek fiyatların anormal olduğunu dile getirdiler. Vatandaşlar neredeyse her gün tükettikleri yumurtada yaşanan fiyat artışının kendilerini zora soktuğunu ve bu yüzden yumurta alamadıklarından dert yakındılar.

