Kimlik yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenilemede son gün tarihi?

2021’de geçerli olacak pasaport, ehliyet ve kimlik harcında vergi oranları açıklandı. Buna göre aralarında ehliyet ve kimlik harcı da olmak üzere bazı kalemlerde 2021’in vergileri yüzde 9.11 arttı.

6 aylık pasaport harcı 208.3 liradan 227.2 liraya

Bir yıllık pasaport harcı 304.5 liradan 332 liraya

2 yıllık harç 497 liradan 542.2 liraya

3 yıllık harç 706 liradan 770.2 liraya çıkacak.

2021’de A sınıfı sürücü belgesi harcı 272 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 820.10 lira olarak uygulanacak.

Buna göre eski tip sürücü belgeleri yani ehliyetler 31.12.2020 tarihine kadar yenilenebilecek, nüfus cüzdanlarının değiştirilmesine ilişksinse herhangi bir son tarih bulunmuyor.

EHLİYET VE KİMLİK YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

Öte yandan ehliyet ve kimlik yenileme işlemleri 2023 yılına kadar devam edecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklama medyada yer alan Kimlik yenileme tarihleri ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç ve değerli kâğıt bedelleri her yılın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. Ayrıca nüfus cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir son tarih bulunmamakta olup halihazırda kullanılan nüfus cüzdanları yeni nesil T.C. kimlik kartı ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Eski tip sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin son tarih ise 31.12.2022'dir. Bu sebeple medyada yer alan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." İfadeleri kullanıldı.



