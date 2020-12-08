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Kimlik, ehliyet ve pasaport ücretlerine zam var mı?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son günlerde çokça tartışılan kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harçlarına zam yapılacağı haberlerini yalanladı.
GÜNDEM 08.12.2020, 14:58
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından zam geliyor iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Müdürlük T.C. Kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerine zam yapılacağı veya belgelerini yenilemeyenlere ceza uygulanacağı konusunda çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç ve değerli kâğıt bedelleri her yılın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. Ayrıca Nüfus Cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir son tarih bulunmamakta olup hali hazırda kullanılan nüfus cüzdanları yeni nesil T.C. Kimlik Kartı ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Eski Tip Sürücü Belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin son tarih ise 31.12.2022'dir. Bu sebeple medyada yer alan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Müdürlük T.C. Kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerine zam yapılacağı veya belgelerini yenilemeyenlere ceza uygulanacağı konusunda çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç ve değerli kâğıt bedelleri her yılın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. Ayrıca Nüfus Cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir son tarih bulunmamakta olup hali hazırda kullanılan nüfus cüzdanları yeni nesil T.C. Kimlik Kartı ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Eski Tip Sürücü Belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin son tarih ise 31.12.2022'dir. Bu sebeple medyada yer alan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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