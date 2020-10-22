Kimler grip aşısı olabilecek? Aşı reçetesi nereden nasıl alınacak?

Bakanlık aşının nasıl alınacağını ayrıntılı olarak anlattı. Buna göre sadece aile hekimi tarafından sisteme girilen reçeteler ile aşı temin edilebilecek.

Sağlık Bakanlığı'nda yapılan açıklamada aşı alma hakkı kazananların listesinin e-Nabız sistemine yüklendiğini ve vatandaşların işlemlere başlamadan önce buradan ismini kontrol etmesi gerektiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denilri.

1- Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir.

2- İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır.

3- İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi’ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi’nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır."

Grip aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar eczaneye gidip aşı satın alamayacak.

Aşı olmak isteyen kişiler öncelikle e-Nabız uygulamasına girerek aşı alma hakkının olup olmadığını kontrol edecek.

Eğer listede ismi varsa, daha sonra aile hekimine giderek reçeteyi yazdıracak.

Aşı alma hakkı olan vatandaşlar aile hekimine giderek sistem üzerinden reçete yazdırmak zorunda.

Manuel yazılan reçeteler eczaneler tarafından kabul edilmeyecek.

Reçetem Sistemi'ne girilen reçete ile eczaneye giden vatandaşın aşı talebi eczacı tarafından İlaç Takip Sistemi'ne girilecek.

Talebi oluşturulan vatandaş aşının gelmesini bekleyecek. Bu süre ortalama 2 saat olmakla beraber talebin sisteme girilme saatine göre ertesi güne de sarkabilir.

Aşısı temin edilen vatandaş 72,64 lira ücretini ödeyerek süreci tamamlamış olacak.

"Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür."

