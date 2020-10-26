Kimler formasyon alabilir? Formasyon nedir, şartları nelerdir?

Öğretmen yetiştirme günümüzün çok boyutlu ve liyakat isteyen bir konusudur.

Formasyon da eğitim fakültelerinden mezun olmayan ama öğretmen olmak isteyenlerin okudukları bölüm sonrasında almaları gereken bir eğitim belgesidir.

Daha çok Fen ve Edebiyat fakültesi bölümlerinde eğitimine devam eden ya da mezun olan kişiler tarafından tercih edilen formasyon eğitim fakültesi mezunu olmayan kişilere öğretmenlik yapmanın yolunu açıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 29 Haziran 2020 tarih ve 12 sayılı Kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde gerçekleştirilen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine karar verildi.



Formasyon almak isteyen öğrencilere

Eğitim Bilimine Giriş,Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Eylem Araştırması, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri verilir.



Formasyon için öncelikle MEB tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimi alabilen bölümlerden birini okumak gerekiyor.

Bu bölümde en az 2 yarıyıl bitirmiş olan öğrenciler formasyon eğitimi alabilen bir bölümde okuyup okumadığını MEB’den öğrenebilirler.

Ayrıca akademik ortalama, üniversiteye giriş puanı, disiplin geçmişi gibi birtakım koşullarında uyumlu olmak gerekiyor.

Lisans mezunları için mezuniyet ortalaması en az 2,5/4 olmas gerekiyor.

Bu eğitim için ayrıca YÖK tarafından belirlenmiş üniversitelerden birinde okumak gerekiyor.



Formasyon eğitimi öğrencilerin eğitim durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Lisans mezunları için iki yarıyıl, birinci sınıf öğrencileri için altı yarıyıl, ikinci sınıf öğrencileri için dört yarıyıl, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için ise bu süre iki yarıyıldır.



Formasyon almak isteyen kişilerin başvuruları için aşağıdaki belgeleri tamamlamaları gerekmektedir.

* Başvuru formu,* Öğrenci belgesi ya da mezuniyet belgesi, * İki adet vesikalık fotoğraf, * Onaylı lisans not durum belgesi, * Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, * Formasyon program ücretinin ödendiğine dair dekont

Kimi üniversiteler ise başka belgeler de talep edebilmekte.



Formasyon eğitimi için ödenen ücretler üniversiteden üniversiteye değişmektedir.

Çoğu üniversitede bu fiyat 2000 lira civarındadır.



Pedagojik Formasyon kalktı mı sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor.

Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültelerinde yer alan bölümlerde okuyan birçok aday bölümlerini tamamladıktan sonra pedagojik formasyon alarak öğretmenlik mesleğini yerine getirebiliyordu.

Örneğin Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun olan aday son sınıfta pedagojik formasyon alarak Öğretmenlik mesleğini icra edebiliyordu.



MEB tarafından yapılan açıklamada Pedagojik formasyonun kaldırıldığı duyuruldu. İşte o açıklama.





Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.

Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirmiştir. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar.

05 Nisan 2012 tarihinde alınan karar bu program kaldırılmış, gerekçe olarak ortaya çıkan öğretmen fazlası gösterilmiştir.

Pedagojik formasyon, pedagoji biliminde eğitim pedagojisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kapsar.

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemler ilgi karar ve eki çizelge doğrultusunda yürütülmektedir.

Bakanlığımız 2023 eğitim vizyon belgesinde, sertifikaya dayalı Pedagojik Formasyon uygulaması kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde programların açılması hedefine yer verilmiştir. Bu bağlamda ilgi Kara reki Çizelge'de yer alan Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile açılan açılacak olan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisansı ya da pedagojik formasyon programı / pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarı ile tamamlayanlar ifadesi, ilgi karar doğrultsunda değiştirilmiş olup yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitimi, ilgi karardaki geçerliliğini yitirmiştir. "

