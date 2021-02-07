Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru!

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı ATV'deki Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında cevabı 'omurilik soğanı' olan soruda ilginç anlar yaşandı.

Kadın yarışmacıya, yarışmanın 4'üncü sorusunda "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusu soruldu.

Telefon jokeri hakkını kullanmak istemesi üzerine "Bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum" ifadelerini kullanan kadın yarışmacı, aile hekimi olan doktor bir arkadaşını aradı.

Soruyu defalarca okuyan kadın, doktor arkadaşının "Omurilik sarımsağı" seçeneğini söylemesinden sonra, kendisinin de aklına ilk olarak "Omurilik sarımsağı" seçeneğinin geldiğini ifade ederek, bu şıkkı seçti.

Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ise cevaba şaşırdı. Doktorun cevabından sonra ve yarışmacının şıkkı seçmesinden sonra, "Ali Bey doktordu di mi Mehtap Hanım, hangi bölüm?" diye soran İmirzalıoğlu, daha sonra ise "Acaba Ali Bey’in kafası mı karıştı diye düşünüyorum. Ben Ali Bey’i birazcık kurtarmaya çalıştım da kurtaramadım galiba. Ali Bey’in bu sorunun cevabını bildiğinden eminim, emin olmak istiyorum. Heyecandan karıştırdığını düşünüyorum, düşünmek istiyorum" dedi.

'Omurilik soğanı' yerine 'Omurilik sarımsağı' cevabını veren ve cevabı yanlış çıkan doktor ve o anlar sosyal medyada gündem oldu.

