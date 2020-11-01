Kim Milyoner Olmak İster? Kathryn Bigelow sorusunun cevabı
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltilen Kathryn Bigelow, Oscar Ödülleri tarihinde hangi alanda ödül kazanan ilk kadındır? sorusu gecenin merak edilen konularından biri oldu.
GÜNDEM 01.11.2020, 01:21
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltilen 2008 yapımı The Hurt Locker filmiyle Kathryn Bigelow Oscar Ödüller tarihinde hangi alanda ödül kazanan ilk kadın olmuştur? sorusu merak edilen konular arasına girdi. Meraklılar sorunun yanıtını internette araştırmaya başladı. İşte geceye damga vuran Kathryn Bigelow, Oscar Ödülleri tarihinde hangi alanda ödül kazanan ilk kadındır? şeklindeki Kim Milyoner Olmak İster? sorusu ve cevabı...
ATV ekranlarında usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla müdavimlerini ağırlamaya devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma soruları ilgiyle takip ediliyor. Dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran genel kültür ve bilgi yarışması Milyoner’in bu akşamki bölümünde yarışmacıya yöneltilen Kathryn Bigelow, Oscar Ödülleri tarihinde hangi alanda ödül kazanan ilk kadındır? sorusu meraklıların dikkatini çekiyor. İzleyiciler Kim Milyoner Olmak İster’deki merak uyandıran soruyla ilgili arama sitelerinde yoğun araştırmalar gerçekleştiriyor. İşte geceye damga vuran Kathryn Bigelow, Oscar Ödülleri tarihinde hangi alanda ödül kazanan ilk kadındır? şeklindeki Milyoner sorusu ve yanıtı!..
Soru: 2008 yapımı The Hurt Locker filmiyle Kathryn Bigelow Oscar Ödüller tarihinde hangi alanda ödül kazanan ilk kadın olmuştur?
A- EN İYİ YÖNETMEN
B- EN İYİ ÖZGÜN SENARYO
C- EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI
D- EN İYİ GÖRSEL EFEKT
CEVAP: A- EN İYİ YÖNETMEN
Oscar törenine yönetmenliğini Kathryn Bigelow’un yaptığı “The Hurt Locker” filmi damgasını vurdu. Bigelow ise Oscar tarihinde kazandığı ‘En İyi Yönetmen” ödülüyle ilk kadın yönetmen oldu. Avatar Oscar’dan sadece 3 ödülle ayrıldı.
Bu yıl ilk defa 5 yerine 10 adayın gösterildiği “en iyi film” kategorisinde ödülü “The Hurt Locker” aldı.
Ayrıca, bu yıl Oscar ödülünü ilk kez bir kadın yönetmen de aldı. Kathryn Bigelow, “The Hurt Locker” ile “en iyi yönetmen” ödülüne layık görüldü. Oscar’a daha önce Sofia Coppola, Jane Campion ve Lina Wertmuller bu kategoride aday gösterilmişti.
Bigelow’un filmi, “En iyi kurgu”, “En iyi özgün senaryo”, “En iyi ses kurgusu” ve “En iyi ses miksajı” ödüllerini de topladı. Bigelow, ödül konuşmasında, “Başka türlü tarif edemem, bu hayatta bir kez olur” dedi.
ATV ekranlarında usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla müdavimlerini ağırlamaya devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma soruları ilgiyle takip ediliyor. Dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran genel kültür ve bilgi yarışması Milyoner’in bu akşamki bölümünde yarışmacıya yöneltilen Kathryn Bigelow, Oscar Ödülleri tarihinde hangi alanda ödül kazanan ilk kadındır? sorusu meraklıların dikkatini çekiyor. İzleyiciler Kim Milyoner Olmak İster’deki merak uyandıran soruyla ilgili arama sitelerinde yoğun araştırmalar gerçekleştiriyor. İşte geceye damga vuran Kathryn Bigelow, Oscar Ödülleri tarihinde hangi alanda ödül kazanan ilk kadındır? şeklindeki Milyoner sorusu ve yanıtı!..
Soru: 2008 yapımı The Hurt Locker filmiyle Kathryn Bigelow Oscar Ödüller tarihinde hangi alanda ödül kazanan ilk kadın olmuştur?
A- EN İYİ YÖNETMEN
B- EN İYİ ÖZGÜN SENARYO
C- EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI
D- EN İYİ GÖRSEL EFEKT
CEVAP: A- EN İYİ YÖNETMEN
Oscar törenine yönetmenliğini Kathryn Bigelow’un yaptığı “The Hurt Locker” filmi damgasını vurdu. Bigelow ise Oscar tarihinde kazandığı ‘En İyi Yönetmen” ödülüyle ilk kadın yönetmen oldu. Avatar Oscar’dan sadece 3 ödülle ayrıldı.
Bu yıl ilk defa 5 yerine 10 adayın gösterildiği “en iyi film” kategorisinde ödülü “The Hurt Locker” aldı.
Ayrıca, bu yıl Oscar ödülünü ilk kez bir kadın yönetmen de aldı. Kathryn Bigelow, “The Hurt Locker” ile “en iyi yönetmen” ödülüne layık görüldü. Oscar’a daha önce Sofia Coppola, Jane Campion ve Lina Wertmuller bu kategoride aday gösterilmişti.
Bigelow’un filmi, “En iyi kurgu”, “En iyi özgün senaryo”, “En iyi ses kurgusu” ve “En iyi ses miksajı” ödüllerini de topladı. Bigelow, ödül konuşmasında, “Başka türlü tarif edemem, bu hayatta bir kez olur” dedi.
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