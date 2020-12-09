Kim Jong Un'un kız kardeşinden tehdit: Bedelini ağır ödeyecekler!

Kuzey Kore lideri Kim'in hem kız kardeşi hem de baş danışmanı Kim Yo-jong, ülkede Kovid-19 vakası olmadığı iddiasındaki Pyongyang'a inanmadığını söyleyen Güney Kore Dışişleri Bakanı’na sert tepki gösterdi. Kim "Bu sözleri unutmayacağız, bunun bedelini ağır ödemek zorunda kalabilir" dedi.

Dışişleri Bakanı Kang, hafta sonunda yerel medyada yer alan açıklamalarında, Kuzey Kore yönetiminin ülkede hiç vakaya rastlanmadığı iddiasına inanmanın güç olduğunu ifade etmişti. Bakan Kang ayrıca Kuzeyli yetkililerin salgınla mücadelede iş birliği çağrılarına yanıt vermediğini dile getirmişti.



Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang, "Aslında pandemi Kuzey Kore'yi daha çok Kuzey Kore yaptı. Yani daha kapalı ve Kovid-19'a karşı alınacak önlemler konusunda çok az tartışmanın yapıldığı, yukarıdan aşağıya ilerleyen bir karar verme süreci var. Tüm işaretler, rejimin var olmadığını söyledikleri hastalığı kontrol etmeye yoğun bir şekilde odaklandığını gösteriyor." demişti.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın aktardığı açıklamasında Dışişleri Bakanı Kang'ın sözlerine çok sert tepkide bulunan Kim Yo-jong, "Hiç düşünmeden, umarsızca yaptığı bu açıklamalara bakılırsa, Kuzey ile Güney Kore arasındaki halihazırda donuk olan ilişkileri daha da soğutmaya istekli görünüyor. Asıl niyeti belli. Sözlerini hiçbir zaman unutmayacağız, bedelini pahalıya ödeyecek." diye konuştu.

Kuzey Kore'de "sıfır vaka iddiasına" karşın halen acil durum seviyesi en üst seviyede bulunuyor. Ülke, sınırlarını kapatırken yabancı diplomatları çıkarmıştı. Bazı vatandaşların Kovid-19 şüphesiyle karantina altına alındığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

