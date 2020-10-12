Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut kimdir?
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti. İşte Mehmet Abdi Bulut'un hayat hikayesi...
GÜNDEM 12.10.2020, 08:57
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Asıl mesleği avukatlık olan Mehmet Abdi Bulut 20 Ekim 1967 tarihinde Kilis'te doğdu.
İlk ve orta öğrenimini Kilis'te tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Daha sonra avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem asteğmen olarak Konya Personel Okulu ve Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. Daire Başkanlığında tamamladı.
1993 yılından itibaren Kilis'te serbest Avukatlık yaparken, 28 Mart 2009 yerel seçimlerinde Kilis Belediye Başkanlığını kazandı.
Mehmet Abdi Bulut, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Kilis belediye başkan adayı olmuştur.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.
İlk ve orta öğrenimini Kilis'te tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Daha sonra avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem asteğmen olarak Konya Personel Okulu ve Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. Daire Başkanlığında tamamladı.
1993 yılından itibaren Kilis'te serbest Avukatlık yaparken, 28 Mart 2009 yerel seçimlerinde Kilis Belediye Başkanlığını kazandı.
Mehmet Abdi Bulut, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Kilis belediye başkan adayı olmuştur.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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