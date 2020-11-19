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Kılıçdaroğlu'nun avukatı: "Erdoğan neden Alaattin Çakıcı'dan çekindi?"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik, TV5'de katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 19.11.2020, 10:32
TV5'de yayınlanan 4. Güç programının konuğu Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik, konuk oldu.
Son çıkarılan af yasası ile serbest kalan Alaattin Çakıcı'nın yayınladığı mektupta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesini değerlendiren Avukat Celal Çelik, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Daha önce Çakıcı'nın, Cuhmurbaşkanı Erdoğan'a yönelikte söylemleri olduğunu ve herhangi bir başvuru yapılmadığını söyleyen Avukat Celal Çelik, "Neden çekinmişlerdi bilemem ama biz çekinmiyoruz." dedi.
İşte Av. Celal Çelik'in dikkat çeken o açıklamaları;
"Daha önce Alaattin Çakıcı tarafından Cumhurbaşkanı'na yönelik çok ağır hakaretler ve tehditler yapılmıştı. Herhangi bir başvuru yapılmamıştı. Neden çekinmişlerdi bilemem ama biz çekinmiyoruz."
Son çıkarılan af yasası ile serbest kalan Alaattin Çakıcı'nın yayınladığı mektupta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesini değerlendiren Avukat Celal Çelik, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Daha önce Çakıcı'nın, Cuhmurbaşkanı Erdoğan'a yönelikte söylemleri olduğunu ve herhangi bir başvuru yapılmadığını söyleyen Avukat Celal Çelik, "Neden çekinmişlerdi bilemem ama biz çekinmiyoruz." dedi.
İşte Av. Celal Çelik'in dikkat çeken o açıklamaları;
"Daha önce Alaattin Çakıcı tarafından Cumhurbaşkanı'na yönelik çok ağır hakaretler ve tehditler yapılmıştı. Herhangi bir başvuru yapılmamıştı. Neden çekinmişlerdi bilemem ama biz çekinmiyoruz."
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