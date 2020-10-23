Son Dakika
Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden belediye başkanı koronaya yakalandı
Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip sosyal medyadan paylaşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktığı bildirildi.
GÜNDEM 23.10.2020, 21:05
2
CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Çetin'in geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi sosyal medyadan paylaşması akıllara "Kılıçdaroğlu da koronavirüse yakalanmış olabilir mi?" sorusunu getirdi.
Soner Çetin, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda "Değerli hemşehrilerim. Covid-19 salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim. Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum. Biraz önce Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.
Ardından sağlık durumuyla ilgili de bir açıklama yapan Çetin, "Çok güçlüyüm ve genel sağlık durumum iyi. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum." dedi.
Çetin'in korona virüse yakalandığını duyurması akıllara 12 Ekim tarihinde yaptığı ziyaretleri getirdi. Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmiş ve bu ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmıştı.
Soner Çetin, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda "Değerli hemşehrilerim. Covid-19 salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim. Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum. Biraz önce Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.
Ardından sağlık durumuyla ilgili de bir açıklama yapan Çetin, "Çok güçlüyüm ve genel sağlık durumum iyi. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum." dedi.
Çetin'in korona virüse yakalandığını duyurması akıllara 12 Ekim tarihinde yaptığı ziyaretleri getirdi. Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmiş ve bu ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmıştı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 23 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Göztepe
|6
|7
|7. Erzurumspor
|4
|7
|8. Galatasaray
|5
|7
|9. Sivasspor
|4
|7
|10. Hatayspor
|4
|7
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. İstanbulspor
|6
|13
|3. Ankara Keçiörengücü
|6
|13
|4. Altınordu
|6
|12
|5. Adana Demirspor
|6
|11
|6. Samsunspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|6
|4
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3
Sayfalar Tümü