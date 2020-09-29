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Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeni Ekonomi Programı' eleştirisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) hakkında açıklamada bulundu.
GÜNDEM 29.09.2020, 16:29
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beş gündür bekliyorum. Vatandaşları tebaası sayan 'Sarayın Kibirli Adamı' ve 'Sosyete Damadı' ne diyecek diye" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Faizler inince, enflasyon düşecekti, Türk Lirası değer kazanacak, dolar - euro düşecekti. Yatırımlar artacak, işsizlik azalacaktı. Faizleri indirmedi diye Merkez Bankası başkanı bile görevden alındı. Ama gelişmeler tam tersine oldu. Enflasyon arttı. Dolar - euro karşısında TL kar gibi eridi. Yatırımlar düştü, işsizlik arttı. Beş gündür bekliyorum… Vatandaşları tebaası sayan “Sarayın Kibirli Adamı” ve “Sosyete Damadı” ne diyecek diye… Beş gündür ‘tık’ yok. Herhalde “Nobel Ekonomi Ödülü’nü kaçırdılar (!) diye kahroluyorlardır! Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."
Beş gündür bekliyorum… Vatandaşları tebaası sayan “Sarayın Kibirli Adamı” ve “Sosyete Damadı” ne diyecek diye… pic.twitter.com/mSq8vEESMh
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 29, 2020
Beş gündür bekliyorum… Vatandaşları tebaası sayan “Sarayın Kibirli Adamı” ve “Sosyete Damadı” ne diyecek diye… pic.twitter.com/mSq8vEESMh pushfn('ads'); — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 29, 2020
"Faizler inince, enflasyon düşecekti, Türk Lirası değer kazanacak, dolar - euro düşecekti. Yatırımlar artacak, işsizlik azalacaktı. Faizleri indirmedi diye Merkez Bankası başkanı bile görevden alındı. Ama gelişmeler tam tersine oldu. Enflasyon arttı. Dolar - euro karşısında TL kar gibi eridi. Yatırımlar düştü, işsizlik arttı. Beş gündür bekliyorum… Vatandaşları tebaası sayan “Sarayın Kibirli Adamı” ve “Sosyete Damadı” ne diyecek diye… Beş gündür ‘tık’ yok. Herhalde “Nobel Ekonomi Ödülü’nü kaçırdılar (!) diye kahroluyorlardır! Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."
Beş gündür bekliyorum… Vatandaşları tebaası sayan “Sarayın Kibirli Adamı” ve “Sosyete Damadı” ne diyecek diye… pic.twitter.com/mSq8vEESMh
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 29, 2020
Beş gündür bekliyorum… Vatandaşları tebaası sayan “Sarayın Kibirli Adamı” ve “Sosyete Damadı” ne diyecek diye… pic.twitter.com/mSq8vEESMh pushfn('ads'); — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 29, 2020
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