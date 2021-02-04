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Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni Anayasa' yorumu: Nasıl güveneceğiz?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yeni Anayasa' çıkışı değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Biz mevcut anayasaya uymayan bir kişinin davetine nasıl güveneceğiz?" diye sordu.
GÜNDEM 04.02.2021, 15:46
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde beraberindeki heyetle ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Ülkenin güzel toplumsal uzlaşmayla kabul edilmiş bir anayasaya ihtiyacı var." dedi.
Türkiye'nin güzel, toplumsal uzlaşmayla kabul edilmiş bir anayasaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bunun için de güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Bunun için güçlü bir başbakanlık diyoruz, bunun için kuvvetler ayrılığı diyoruz. Hak arama ve adalet kavramı üzerinden yeni bir düşünceyi zihniyet değişikliğini gerçekleştirmek zorundayız." dedi.
Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Belli konularda farklı düşünebiliriz ama ortak çabalarımız var. Türkiye'nin gerçek gündemi aslında pahalılık. Türkiye'nin bu kutuplaşmadan çıkması lazım. Bu tartışmayı başlatabilmeniz için öncelikle var olan anayasaya uymanız gerekir. Biz mevcut anayasaya uymayan bir kişinin davetine nasıl güveneceğiz? AYM'nin kararlarının uygulanmadığı bir ülkedeyiz biz. Hak arama ve adalet kavramı üzerinden yeni bir düşünceyi, zihniyet değişikliğini gerçekleştirmek zorundayız. Erdoğan bunu kabul eder mi? Edeceğini sanmıyorum.
Türkiye'nin güzel, toplumsal uzlaşmayla kabul edilmiş bir anayasaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bunun için de güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Bunun için güçlü bir başbakanlık diyoruz, bunun için kuvvetler ayrılığı diyoruz. Hak arama ve adalet kavramı üzerinden yeni bir düşünceyi zihniyet değişikliğini gerçekleştirmek zorundayız." dedi.
Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Belli konularda farklı düşünebiliriz ama ortak çabalarımız var. Türkiye'nin gerçek gündemi aslında pahalılık. Türkiye'nin bu kutuplaşmadan çıkması lazım. Bu tartışmayı başlatabilmeniz için öncelikle var olan anayasaya uymanız gerekir. Biz mevcut anayasaya uymayan bir kişinin davetine nasıl güveneceğiz? AYM'nin kararlarının uygulanmadığı bir ülkedeyiz biz. Hak arama ve adalet kavramı üzerinden yeni bir düşünceyi, zihniyet değişikliğini gerçekleştirmek zorundayız. Erdoğan bunu kabul eder mi? Edeceğini sanmıyorum.
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