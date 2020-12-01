Kılıçdaroğlu'ndan 'Katar' tepkisi: Böyle ballı satış nerede olur?

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık CHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Kılıçdaroğlu, "Farklı düşünceler, farklı kimlikler, farklı inançlar başımızın üstünde. Saygı duyacağız. Amaç bütün farklılıklarımızı zenginlik kabul edip güzel Türkiye'yi yeniden inşa etmektir." ifadesini kullandı. Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hisse satışına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, "Böyle bir ballı satış nerede olur? Borsa İstanbul'un rakamlarını çıkıp millete anlatacaksınız. Gerçek değeri 200 milyon mu 425 dolar mı?" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar: Binlerce engelli kardeşimiz işsiz. Ama engelli kadrolarının büyük bir kısmı boş. Hangi gerekçe ile atama yapılmıyor? Yarın sandık önümüze geldiğinde biz bunun hesabını siyasi iktidardan soracağız, ben sizden bunu bekliyorum.Tahir Elçi o gün yaptığı toplantıda bu kadim bölgede çatışma istemiyoruz demişti. Diyarbakır bir kadim bölgedir. Devletimiz tarihiyle, coğrafyasıyla kadim bir bölgesi. Çok sayıda düşünür çıkmıştır o topraklardan. O kadim topraklarda çatışmanın olmaması lazım. Aradan geçen süreye karşı bugüne kadar failler bulunmadı. Faili meçhul cinayetler bir demokrasinin ayıbıdır. İskeçe Müftüsü Ahmet Mete tehdit ediliyor. Bir din adamı niye tehdit edilir? Müslümanlara karşı, inanca karşı eğer insanlar müftüyü hedef seçim o inancın mensuplarını cezalandırmak istiyorlarsa sonuç alamazlar. Bu tehditler bizi yıldıramaz.Detaylar geliyor...

