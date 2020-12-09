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Kılıçdaroğlu'ndan, Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'e telefon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Sakarya'daki evi kurşunlanan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ü arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÜNDEM 09.12.2020, 13:17
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Kılıçdaroğlu'ndan, Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'e telefon
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ü telefonla aradı.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, evine düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle Üstün'ü arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.Son dakika haberi: Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı
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