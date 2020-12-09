Kılıçdaroğlu'ndan, Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'e telefon
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Sakarya'daki evi kurşunlanan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ü arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.
GÜNDEM 09.12.2020, 13:17
1
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ü telefonla aradı.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, evine düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle Üstün'ü arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.Son dakika haberi: Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, evine düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle Üstün'ü arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.Son dakika haberi: Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 09 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
Sayfalar Tümü