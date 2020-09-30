Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çıkışı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete erken seçim çağrısı geldi.
GÜNDEM 30.09.2020, 15:09
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim tartışmalarına ilişkin konuştu.
Kılıçdaroğlu, “Yönetemiyorlar. Onların şartlar daha da ağırlaşmasın diye erken seçime gitmesi gerekiyor. Fatura kime çıkıyor garibana çıkıyor" dedi.
Haber Global’e konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
“Kişi başına gelir nereden nereye düştü. Saray'da ve onun etrafında yaşayanların gelirleri düştü mü? Hayır, dünya kadar servetleri var onların. Yedi sülalelerine yetecek kadar paraları da var onların. Bu parayı nereden kazandılar? Ben bunu sorduğum zaman tazminat davası açıyorlar. Sanıyorlar ki, ‘biz tazminat davası açarsak Kılıçdaroğlu konuşmaz' diye. Ben gücümü halktan alıyorum. Helal ekmek yiyenden alıyorum. Bizim haram yiyenlerle işimiz yoktur. Verilmeyecek hesabımız da yoktur. Ama onların verilecek hesapları var.
Zaten yönetemiyorlar (Erken seçim talebiniz var mı?) Normalde onların Türkiye'de şartlar daha da ağırlaşmasın diye erken seçime gitmeleri gerekir. Yoksa şartlar giderek ağırlaşacak.
Bunlar ülkeyi yönetemiyorlar artık. Fatura kime çıkar? Fatura Saray'a çıkmaz. Fatura garibana çıkar zaten. Adama bin 168 lira veriyorsunuz, '30 gün geçineceksin'.
Dört kişilik aile düşünün. Günde 39 lira parayla bu adam nasıl geçinecek ya? Bunlarda vicdan var mı Allah aşkına? 39 liraya mahkûm ediyorlar 2 milyon kişiyi.”
Kılıçdaroğlu, “Yönetemiyorlar. Onların şartlar daha da ağırlaşmasın diye erken seçime gitmesi gerekiyor. Fatura kime çıkıyor garibana çıkıyor" dedi.
Haber Global’e konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
“Kişi başına gelir nereden nereye düştü. Saray'da ve onun etrafında yaşayanların gelirleri düştü mü? Hayır, dünya kadar servetleri var onların. Yedi sülalelerine yetecek kadar paraları da var onların. Bu parayı nereden kazandılar? Ben bunu sorduğum zaman tazminat davası açıyorlar. Sanıyorlar ki, ‘biz tazminat davası açarsak Kılıçdaroğlu konuşmaz' diye. Ben gücümü halktan alıyorum. Helal ekmek yiyenden alıyorum. Bizim haram yiyenlerle işimiz yoktur. Verilmeyecek hesabımız da yoktur. Ama onların verilecek hesapları var.
Zaten yönetemiyorlar (Erken seçim talebiniz var mı?) Normalde onların Türkiye'de şartlar daha da ağırlaşmasın diye erken seçime gitmeleri gerekir. Yoksa şartlar giderek ağırlaşacak.
Bunlar ülkeyi yönetemiyorlar artık. Fatura kime çıkar? Fatura Saray'a çıkmaz. Fatura garibana çıkar zaten. Adama bin 168 lira veriyorsunuz, '30 gün geçineceksin'.
Dört kişilik aile düşünün. Günde 39 lira parayla bu adam nasıl geçinecek ya? Bunlarda vicdan var mı Allah aşkına? 39 liraya mahkûm ediyorlar 2 milyon kişiyi.”
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