Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Keşke kabile devleti olsaydık konuşur, tartışırdık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın erken seçim çağrılarına karşı yaptığı "Ne erken seçimi ya? Kabile devleti miyiz?" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Kabile devleti miyiz diyor, kabile devletinin ne olduğundan haberi yok. Kabile devletinden daha gerideyiz. Keşke kabile devleti konumunda olsaydık, hiç değilse konuşurduk, tartışırdık. Sen Anayasa'yı ihlal eden adamı yakında Yargıtay'a AYM'ye üye yapacaksın. Yalandan fikri iktidar olunmaz." dedi.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Medyamız bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor. ilimde, sanatta, kültürde benzer sıkıntılarla karşı karşıyayız. Dünyaya kendimizi anlatamıyoruz. Bunun için de fikri iktidarımızı da hala tesis edemediğimiz kanaatindeyim. Hiç kimsenin bu arayıştan rahatsız olmaması gerekir." açıklamasına da cevap veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

Neden bu ülkede 3 milyon 37 bin öğrenci internete giremiyor? Türk Telekom'u götürdün Hariri ailesine peşkeş çektin. İnsanda biraz sıkılma olur. Tonlarca para var ama öğretmene yok, ihtiyaç sahibi aileye yok. Gercekgundem.com'da yer alan habere göre Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: O gençler 2023'te sandığa gelecekler, kimden hesap soracaklarını hep beraber göreceğiz. Onların haklarını ve hukukunu nasıl yediğini o çocuklar bilmiyorlar mı? Senden de benden de iyi biliyorlar. Beylerin fikri iktidarında tefeciye hizmet etmek vardır. Tefecilere para ödemek yerine 83 milyona 48 bin 732 lira para ödenebilirdi." MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı Askıda Ekmek Kampanyası içinde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Geldiğimiz nokta askıda ekmek. Projeye bakın Allah aşkına, ne proje ama... Çağ açan bir proje. 18 yılın sonundaki rezilliği bundan daha iyi dünyaya anlatamazsınız. Sayın Bahçeli'ye yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

"Sayın Erdoğan, senin fikrin orta çağ fikri bile değil. Sen ondan bile geridesin. Fikri iktidarda ahlak, erdem, bilgi, istişare lazım. Fikri iktidar budur. Sen kendi iktidarını korumak için nasıl olur da 83 milyon benim söylediğimi tekrar ederse ve onların çocukları 18 yaşına geldiğinde bana oy verirse fikri iktidar gerçekleşmiş olur. Böyle bir dünya yok. Düşünceye bakın siz. 4+4+4 ü getirdin. Eğitimde reforma ihtiyaç var diyorsun. Her bakan yeni bir reform yaptı, ne oldu sonuç? Düşlediği eğitim sisteminin, fikri iktidarın gerçekleşme şansı kocaman bir sıfırdır.

