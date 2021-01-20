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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a flaş sözler: Teşekkür etmesi lazım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret için gittiği Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'nde konuşma yaptı.
GÜNDEM 20.01.2021, 12:51
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin İzmit ilçe belediyesini ziyaret ederek burada bir konuşma gerçekleştirdi.
Konuşmasının odağında Cumhurbaşkanı Erdoğan olan Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgınında gündem olan maske meselesine dair değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere teşekkür etmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Siyasal iktidarın, yani ülkeyi yönetenlerin teşekkür etmeleri gereken ilk kişiler CHP'li belediyelerdir. Sayın Erdoğan'ın oturup kalkıp teşekkür etmesi gereken CHP'li belediyelerdir. 5 maskeyi dağıtamadılar, bizim bütün belediyelerimiz dağıttı.
Bizim bütün belediyelerimiz hiçbir ayrım yapmadan herkese yardım yaptı. Eğer CHP'li belediyeler olmasaydı bugün Türkiye pandemi sürecini çok daha ağır koşullarda geçirirdi."
Konuşmasının odağında Cumhurbaşkanı Erdoğan olan Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgınında gündem olan maske meselesine dair değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere teşekkür etmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Siyasal iktidarın, yani ülkeyi yönetenlerin teşekkür etmeleri gereken ilk kişiler CHP'li belediyelerdir. Sayın Erdoğan'ın oturup kalkıp teşekkür etmesi gereken CHP'li belediyelerdir. 5 maskeyi dağıtamadılar, bizim bütün belediyelerimiz dağıttı.
Bizim bütün belediyelerimiz hiçbir ayrım yapmadan herkese yardım yaptı. Eğer CHP'li belediyeler olmasaydı bugün Türkiye pandemi sürecini çok daha ağır koşullarda geçirirdi."
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