Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a eleştiri: Senin talimatın pazarda geçmez

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Biz hep beraber, bu ülkenin insanları olarak fakirin fukaranın hakkını savunacağız. Firavunlara yol göründü, göndereceğiz onları." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iş insanlarına hitaben yaptığı konuşmada sarf ettiği “Bazı dostlar, bugün de geldi yanıma, diyorlar ki ‘dükkanlar kapanıyor, şirketler kapanıyor'. İşte açıklıyorum rakamı, kapanan falan yok. Ki bunlar öyle sıradan şirketler falan da değil. Bunlar güçlü şirketler, ihracat yapıyorlar. Her şey ortada” sözlerine cevap verdi.Kılıçdaroğlu, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi var hiç olmazsa ona bakın. 202 yılında 99 bin 588 esnaf ve meslekten sicilden terkini istedi. Günde ortalama 273 esnaf ve sanaatkar dükkanını kapatıyor. Hala, 'Nereden çıkardınız bunları' diyor. Kendi yarattığı ekonomiden habersiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: AK Parti'ye oy veren değerli vatandaşlarıma sormak istiyorum. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Oy verdiniz, 19 yıldır iktidar oldular. AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu? Sen ne yapmak istedin de biz engel olduk. 19 yıldır yönetiyorsunuz, 19 yılın her günü tek hedef var CHP. Ne yaptık söyleyin. Saraylarda oturdular, vatandaş çöplerden ekmek toplarken eleştirdik. AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerime tekrar soruyorum. CHP 19 yıldır iktidar yaptığınız partinin yapmak istediği önemli bir şeyi ne zaman nerede engelledi? Yok böyle bir şey. Biz insafsızca, milletin iliğini sömürerek 5'li çeteyi verenleri eleştiriyoruz. Vatandaştan vergi toplayacaksın götüreceksin bir avuç beslemeye veriyorsun. Biz buna itiraz ediyoruz. Bizim eleştirimiz haklı. Biz hep beraber bu ülkenin insanları olarak fakirin fukaranın hakkını savunacağız. Firavunlara yol göründü, göndereceğiz onları.19 YILIN SONUNDA NEYİ ÇÖZDÜLER?: Şu soruyu da sormak lazım, tarihi bir soru bu. 19 yıldır oy verdiniz, 19 yılın sonunda hangi sorununuzu çözdüler? Ama kendi sorunlarını çözdüler, paraları azdı dolar milyarderi oldular. Dolar bazında ihaleler verdiler. Vatandaşa dönüp biz yerliyiz milliyiz efsanesini yaratmaya başladılar. Vatandaşın hiçbir sorununu çözmüş değiller. Bir tek şu sorunu çözdü diyemezler.

Dedik ki, yeni dersliklere ihtiyaç var, dedik ki bize milli emlaktan adres gösterin biz okul yapacağız. Ona bile sırt döndüler. Biz yapacağız dedik, ver arsayı belediyelerimiz yapacak dedik. Bunu bile yapmadılar, kibir yüzünden. Allah'ın izniyle bu Firavunları göndereceğiz. Saray'da işsizlik yok. İşsizlikle mücadele ediyorlar mı? Hayır. Neyi konuşuyorlar, Erdoğan ağzını açıyor aynı şeyler, bakanlar ağzını açıyor aynı şeyler.

KENDİ YARATTIĞI EKONOMİDEN HABERSİZ: Erdoğan açıklama yapıyor, "Bazı dostlar diyor ki dükkanlar kapanıypr, şirketler kapanıyor. Kapanan falan yok her şey ortada"... Saray'dan bakınca her şey açık. Bütün lüks var. Dükkanlar kapanıyor. Ben hayret ediyorum ya, bunlar nasıl devlet yönetiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi var hiç olmazsa ona bakın. 202 yılında 99 bin 588 esnaf ve meslekten sicilden terkini istedi. Böyle bir insan devleti yönetemez. Halkından habersiz olan, Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetemez. Günde ortalama 273 esnaf ve sanaatkar dükkanını kapatıyor. Hala 'Nereden çıkardınız bunları' diyor. Kendi yarattığı ekonomiden habersiz. Bunları söylediğimiz için CEHAPE çok kötü bir parti. Ne yaparsanız yapın sonuna kadar savunacağız.

GÜNLÜK 47 LİRAYA NASIL GEÇİNİLİR?: Bu ara bir de 'adam' tartışması çıktı. Bu kadar zavallılığı, bu kadar acizliği hiç görmemiştim, tanık da olmamıştım. Ama ben sana 'adam' diyorsam bir şey söyleyeyim, esnafı batıran adam Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'a sormak isterim, AK Partili kardeşlerime de sormak isterim, AK Parti'ye oy veren kardeşlerime de sormak isterim. Günlük 47 liraya nasıl geçinilir? Ama Saray sosyetesi oturuyorsunuz oradan ahkam kesiyorsunuz. CHP, halkın partisidir ve halkın sorunlarını dile getirecektir.

SENİN TALİMATIN PAZARDA GEÇMEZ: Sanıyorlar ki Erdoğan'ın verdiği talimat her yerde geçer. Senin talimatın pazarda geçmez. Ekonominin kendi kuralları vardır, bütün dünyada böyle. Efendim Erdoğan talimat verdi fiyatlar düşecek. E düşmedi? Niçin, Erdoğan devlet yönetmeyi bilmiyor. Devlet terbiyesi nedir bilmiyor. Erdoğan acaba mazot fiyatını biliyor mu? İlaç fiyatını biliyor mu acaba. Kredi faizleri, faiş fiyatlarla köprüden geçenlerin derdini bilmiyorlar. Bunların dövizle ne alakası var diyorlar. Ekonomiyi bilmiyorlar, bunların tamamı dövize bağlı. Esnafı batıran adam Recep Tayyip Erdoğan, çiftçiyi batıran adam da Recep Tayyip Erdoğan.

BİR AVUÇ TEFECİYE VATANDAŞ FAİZ ÖDÜYOR: Dünya piyasalarında faizi 10 kat fazlasıyla ödeyerek borç alıyorlar. Dünya ortalamasının 10 kat üzerinde faizle borç alabiliyoruz. Londra'daki bir avuç tefeciye ödüyoruz. Kim ödüyor bunu, vatandaş ödüyor. Erdoğan'a güven yok. AK Partili kardeşlerim de güvenmiyorlar. Bankalardaki tasarruf mevduatının yüzde 55.2'si dolar. Türk Lirası'na güvenmiyorlar. E hani bunlar yerliydi, milliydi. Ben sizin oylarınıza değil, ben sizin sorunlarınıza talibim. Sorunlarınızı çözeceğim.

GÖZLERİ KARARMIŞ EKMEK BÜFELERİNE KARŞI ÇIKIYORLAR: Gözleri o kadar kararmış ki, İBB yoksul semtlerde ekmek büfesi kurmak istiyor, AK Parti ve MHP karşı. Niye karşısınız kardeşim, fakir fukara ucuz ekmek alsa ne olur? İlla CHP yapmasın. Belediyeler yardımı yapmasın... Eğer CHP'li belediyeler olmasaydı, bugün Türkiye daha büyük sorunlarla karşı karşıyaydı.

Eskiden biz aşı üretirdik, il hıfzıssıhhayı kapattılar. Şimdi, dışardan aşı alıyoruz. Kime hizmet ediyor Erdoğan, dışarıdakilere hizmet ediyor.

107 KİŞİ YARGITAY'IN YÜZ KARASIDIR: Camiye, kışlaya, adliyeye siyaseti sokmayın dedik. Bunlar her tarafa siyaseti soktular. Devlette liyakati bitirdiler ve devllette çürüme başladı. Nitelikli kimse kalmadı devlette. İrfan Fidan, Cumhuriyet Başsavcısıydı... İrfan Fidan Yüksek Mahkeme'ye 107 oyla seçildi. 20 günlük bir adam Yargıtay'a gelmiş, 20 günde bu 107 kişi bunu nasıl tanıdı. Talimat aldılar, 107 kişi Yargıtay'ın yüz karasıdır. İçişleri Bakanlığı bir genelge yazıyor, bütün valiliklere hepiniz suç duyurusunda bulunun, dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız, hepiniz yolsuzluğun militanısınız, ahlaksızlığın militanısınız. İrfan Fidan nasıl yemin edecek. Talimatla iş alan kişinin iradesi olur mu. Aldığın talimatın gereğini yapmak için sen zaten AYM'ye seçildin. Eğer onur varsa, şeref varsa o görevden derhan istifa eder ve ayrılır.