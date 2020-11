Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 138 madde tepkisi: Ortada Anayasa kalmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Demokrasi Meydanı programının konuğu oldu. Hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hisse satışını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu kaça sattınız, bilinmiyor. Ne oluyor bu Katar aşkı. Bir kalemde 90 milyon dolar Katarlı şirketin borcunu sildiler. Her şey satılıyor, yarın öbür gün Saray'ın yarısını sattık Katarlılara derse kimse şaşırmasın. Türkiye Varlık Fonu'nu niye kurdular, kime neyi nasıl satarız, bunun arayışı içindeler." ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bir de bunlar milliyetçi geçiniyorlar, memleketin satılmadık yerini bırakmadınız. Ülkeyi pazara döndürdüler. Her şeyi satıyorsunuz, satılmadık fabrika, arazi, banka, sigorta şirketi, saraylar, boğazda yerler kalmadı. Nereye kadar gidecek bu. Kimin malını satıyorsunuz siz? 83 milyonun malını satıyorsunuz kaça sattığınızı söylemiyorsunuz."İktidara kimsenin güvenmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejiminde devlette liyakat olmaz. Türkiye'yi bir kişi yönetiyor. Yargıya talimatı Erdoğan veriyor. Trump, "papazı bırakmazsan başına gelenleri düşün" dedi, "bu can bu tende kaldıkça yargı bağımsızdır asla sana vermem" dedi, Trump'ın ikinci tweetinden sonra papazı serbest bıraktılar." dedi. "Adaletsizlikse bu ülkede adaletsizliğin şahı var." diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yargı diye bir şey yok şu anda. İçlerinde düzgün insanlar var. HSK'nın eğitim sırasında dağıttığı broşürde "bir kişinin tahliye edilip edilmemesi konusunda HSK'ya soracaksın" yazıyor." şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

ORTADA ANAYASA MI KALDI?

Kalkıp da o hakime direkt telefon açmıyorlar. Saray’dan birileri HSK’ya telefon açıyor. Yargıda büyük bir çürüme var, yargı diye bir şey yok şu anda. İçlerinde düzgün insanlar var hala. HSK’nın bir broşürü var. Bazı davalarda tahliye kararı vermeden önce bize soracaksın diyor. Kimse de bunu inkar edemez, etmedi de zaten. Ortada anayasa mı kaldı, 138. Maddeden bahsediyor. TBMM’nin iradesi ipotek altında. Bir kişi çıkıp açıklama yapıyor, sonra onu hain ilan ediyorlar. Zindaşti’yi kim bıraktı? Dünyanın en önemli uyuşturucu kaçakçısı. Cumhurbaşkanlığı’ndan arıyorlar, hakim söyledi bunu.