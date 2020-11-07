Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 kuruşluk dava

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 5 kuruşluk iki tane dava açıldığını belirtti.

Çelik, halktv.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Son bir hafta içerisinde Sayın Erdoğan'ın iki farklı konuşması oldu. İkisinde de sayın Genel Başkanımıza yönelik çok ciddi hakaretler yapıldı. Genel Başkanımız her zaman için, mümkün olduğunca siyasilerin eleştiriye katlanma yükümlülüğünün altında olduğunu düşünüyor ancak sürekli olarak iftira atmaları, yalan söylemeleri, Genel Başkanı bir anlamda hakaret eden kişi olarak tanımlamaya çalışmaları ve bunla ilgili algı yaratmaya çalışmalarının ardından Genel Başkan tarafından talimat verildi. Dilekçeyi bugün sabah itibariyle Ankara Asli Hukuk Mahkemeleri'ne verdik. Dolayısıyla 5 kuruşluk, iki tane dava açıldı" diye konuştu.

