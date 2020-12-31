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Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li Fikri Sağlar'a tepki: Asla doğru bulmuyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakim, hukukun üstünlüğü ve vicdanı kanaatine göre karar verirse, adaleti yerinde dağıtırsa, gerçek anlamda hakimdir." dedi.
GÜNDEM 31.12.2020, 17:57
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li eski devlet bakanı ve milletvekili Fikri Sağlar'ın katıldığı bir canlı yayında türban ile ilgili sözlerine ilişkin sorulan soruya cevap verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Kemerburgaz’daki “Atık Yakma ve Biyometanizasyon Tesisleri”nde incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, Fikri Sağlar'ın sözlerine ilişkin konuştu.
Kılıçdaroğlu, bir basın mensubunun "Sık sık, ‘Türban gündemden kalkmalı, başörtüsü konuşulmamalı’ diyorsunuz. Sayın Fikri Sağlar’ın dün bir yorumu oldu, “Türbanlı bir hakimin hakkımda sağlıklı bir karar vereceğini düşünmüyorum” şeklinde. Siz böyle bir düşünceyi paylaşır mısınız?" sorusuna şöyle cevap verdi:
“Nasıl paylaşırım arkadaşlar? Çağın neresindeyiz biz? Kişi, başörtüsü takar, takmaz. Bu onun tercihidir. Peki benim görevim nedir? Onun tercihine saygı duymaktır. Hakim, hukukun üstünlüğü ve vicdanı kanaatine göre karar verirse, adaleti yerinde dağıtırsa, gerçek anlamda hakimdir. Başımın üstünde yeri vardır. Başörtüsü takıp takmaması ayrı bir şey. O, onun yaşam tarzıdır. Buna benim saygı duymam lazım. Ben, saygı duyarken gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim. Adalet dağıttığı sürece hiçbir sorunum yok. Bizim Parti Meclisi’mizde de üstelik hukuk mezunu arkadaşlarımız var. Görev yapıyorlar. Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyor ve doğru bulmuyorum.”
Kemal Kılıçdaroğlu, Kemerburgaz’daki “Atık Yakma ve Biyometanizasyon Tesisleri”nde incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, Fikri Sağlar'ın sözlerine ilişkin konuştu.
Kılıçdaroğlu, bir basın mensubunun "Sık sık, ‘Türban gündemden kalkmalı, başörtüsü konuşulmamalı’ diyorsunuz. Sayın Fikri Sağlar’ın dün bir yorumu oldu, “Türbanlı bir hakimin hakkımda sağlıklı bir karar vereceğini düşünmüyorum” şeklinde. Siz böyle bir düşünceyi paylaşır mısınız?" sorusuna şöyle cevap verdi:
“Nasıl paylaşırım arkadaşlar? Çağın neresindeyiz biz? Kişi, başörtüsü takar, takmaz. Bu onun tercihidir. Peki benim görevim nedir? Onun tercihine saygı duymaktır. Hakim, hukukun üstünlüğü ve vicdanı kanaatine göre karar verirse, adaleti yerinde dağıtırsa, gerçek anlamda hakimdir. Başımın üstünde yeri vardır. Başörtüsü takıp takmaması ayrı bir şey. O, onun yaşam tarzıdır. Buna benim saygı duymam lazım. Ben, saygı duyarken gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim. Adalet dağıttığı sürece hiçbir sorunum yok. Bizim Parti Meclisi’mizde de üstelik hukuk mezunu arkadaşlarımız var. Görev yapıyorlar. Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyor ve doğru bulmuyorum.”
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