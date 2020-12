Kılıçdaroğlu'ndan Çalık'a belgeli cevap! Bunlar nasıl milletvekili?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Beşiktaş'taki terör saldırında şehit olan bir şehit annesine 121 lira 96 kuruş maaş bağlandığını söyleyince kendisini 'yanlış bilgi yaymakla' suçlayan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a grup toplantısından belgesiyle cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmelerinde Beşiktaş saldırısında şehit olan vatandaşların haklarına sahip çıkılmadığını, şehit annesi Zeynep Akbaş'a aylık 121 lira 96 kuruş aylık bağlandığını söylediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bana itiraz edildi. İtirazı yapan AK Parti Malatya Milletvekili Sayın Öznur Çalık. Ona şöyle dedim: '121 lira 96 kuruş aylık bağlanmasına doğru diyorsanız yerinizde kalın, doğru demiyorsanız görevinizden ayrılın. Ben makbuzu size vereceğim.' Yazı burada. Türkiye Cumhuriyeti SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı. 121 lira 96 kuruş aylık bağlandığını söylüyor. Acaba AK Parti'nin, bu değerli milletvekili bana bu bilgiyi kim verdi, yanlış bilgiyi kim verdi diye hesabını soracak mı? Kendisine verilen yanlış bilgiyi, 'Bu yanlış bilgiydi, beni aldattılar, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerim, meğer ayda 121 lira aylık bağlamışız bir şehidin babasına, annesine' diyorsa hem benden hem parlamentodan kürsüden çıkıp özür dilemelidir, şehit yakınlarından da özür dilemelidir. 195 lira 18 kuruş olmuş bugünkü para. Şimdi merak ediyorum. Bunlar nasıl milletvekili? Devletten nasıl bu kadar haberdar değiller? Nasıl bu kadar bizim verdiğimiz bilgileri yüzde 100 yanlış kabul ediyorlar. En azından ses çıkarmazsın, Kılıçdaroğlu'nun söylediği rakamlar doğru mu açarsın SGK Başkanı'na sorarsın. İktidar cenahından verilen her bilgi yüzde 100 doğru kabul ediyor. Hükümetten, iktidar kanadından size verilen her bilginin yüzde 90'ı yanlıştır ve sizi kandırıyorlar ama benim verdiğim her bilginin yüzde 100'ü doğrudur. Şimdi bu makbuzları kendisine göndereceğim; görevinden ayrılmasını isteyeceğim veya benden özür dilemesini isteyeceğim. Bakalım yapacak mı?"