Kılıçdaroğlu'ndan Biden'a tebrik mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kesin olmayan sonuçlara göre ABD'nin yeni başkanı olan Joe Biden'ı kutladı.
GÜNDEM 07.11.2020, 23:37
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından kesin olmayan sonuçlara göre ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.
İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı:
Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim.
Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim.
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 7, 2020
Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 7, 2020
İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı:
Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim.
Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim.
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 7, 2020
Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 7, 2020
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