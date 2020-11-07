Kılıçdaroğlu'ndan Biden'a tebrik mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından kesin olmayan sonuçlara göre ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı:

Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim.



Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 7, 2020





Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 7, 2020

