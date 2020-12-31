Reklam

Son Dakika

Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret açıklaması: Devleti yönetenler utansın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyeler 3 bin 100 lira net asgari ücret veriyorlarsa, devleti yönetenler utanmalıdır." dedi.

GÜNDEM 31.12.2020, 17:44
Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret açıklaması: Devleti yönetenler utansın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yılın son gününü İstanbul’a ayırdı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu Kemerburgaz’daki “Atık Yakma ve Biyometanizasyon Tesisleri”nde incelemelerde bulunup, Hacıosman’daki Atatürk Kent Ormanı’nda yürüyüş yaptı. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da cevaplayan Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin asgari ücreti 3 bin 100 TL olarak belirlemelerinin önemine dikkat çekerek, “Eğer CHP'li belediyeler, 3 bin 100 lira net asgari ücret veriyorlarsa, bundan utanması gerekenler devleti yönetenlerdir.” dedi.
Kılıçdaroğlu, inceleme gezisinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, “2020’de pek çok sorunumuz oldu; acılar yaşadık, depremler oldu, şehitlerimiz oldu. 2021 yılına hepimiz umutla başlayacağız. 2021 yılının acısız, güzel ve sağlıklı bir yıl olmasını, Kovid-19’un artık ülkemizden ve dünyadan gitmesini istiyoruz. Çocuklarımız, okullara gitsinler, öğrensinler, sosyal yaşamın içinde yer alsınlar. Hayatın güzel olmasını istiyoruz ve diliyoruz. Bu akşam da bütün yurttaşlarımızın huzur içinde bir akşam geçirmelerini diliyoruz. En büyük arzumuz bu.” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:
“2020’de, sadece pandemi süreci değil, depremler değil, ekonomi konusunda da kötü bir yıl geçirdik. Yoksulluk derinleşti. Malum, açık; binlerce insan, çöp konteynırlarından besleniyor. Dolayısıyla ekonomide ciddi bir değişime, ciddi bir dönüşüme ihtiyaç var. Yani faiz ve döviz ekseninden ekonominin kurtarılarak; üretim, yatırım ve istihdam eksenine dönmesi lazım. Eğer bunu yapabilirlerse, çok güzel bir şey yapmış olurlar. Milyonlarca üniversite mezunu bu ülkede işsizken, herhalde bunun bir sorumlusu vardır. O sorumlu, ‘Ben, milyonlarca işsize iş bulacağım. Ekonomiyi düzelteceğim, ekonomide reform yapacağım’ diyor. Bunları yaparsa, alkışlarız. Bu kadar basit. Keşke herkesin işi olsa. Keşke herkes rahatlıkla, huzur içinde çalışsa, üretse, alın teri dökse, kazandığı parayla akşam evine huzur içinde dönse. Bizim de en büyük arzumuz bu. Bunu vadediyor ve gerçekleştiriyorlarsa, benim de görevim onları alkışlamaktır. Ama bunu yapmıyorlarsa, kimse kusura bakmasın ben o zaman eleştiririm. Yani Londra’daki bir avuç tefeciye değil, bu ülkenin insanlarına çalışacaklar. Eğer akılları başlarına gelmiş, ‘Artık biz faizcilere değil, tefecilere değil, kendi halkımıza, kendi işsizimize çalışacağız. Onlara istihdam yaratacağız’ diyorlarsa, benim başımın üstünde yerleri vardır.”
Kılıçdaroğlu, CHP'li eski Devlet Bakanı Fikri Sağlar’ın türban ile ilgili sözlerine ilişkin ise, şöyle konuştu:
“Nasıl paylaşırım arkadaşlar? Çağın neresindeyiz biz? Kişi, başörtüsü takar, takmaz. Bu onun tercihidir. Peki benim görevim nedir? Onun tercihine saygı duymaktır. Hakim, hukukun üstünlüğü ve vicdanı kanaatine göre karar verirse, adaleti yerinde dağıtırsa, gerçek anlamda hakimdir. Başımın üstünde yeri vardır. Başörtüsü takıp takmaması ayrı bir şey. O, onun yaşam tarzıdır. Buna benim saygı duymam lazım. Ben, saygı duyarken gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim. Adalet dağıttığı sürece hiçbir sorunum yok. Bizim Parti Meclisi’mizde de üstelik hukuk mezunu arkadaşlarımız var. Görev yapıyorlar. Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyor ve doğru bulmuyorum.”
“Biz, hiçbir zaman canileri savunmadık. Terörü de savunmadık. Tam tersine; şiddeti kim hayatının bir parçası olarak kabul ediyorsa, insanları öldürüyorsa, cinayet işliyorsa, bunların tamamına karşıyız. Ama hayatı boyunca, sadece düşüncesini açıkladı diye insanları hapse atarsanız, bu yanlıştır. Dünyanın gidişine terstir. Elbette ki herkesin siyasi görüşü, yaşam tarzı, kimlikleri, inançları farklı olabilir. Biz, bayrağımızın altında huzur içinde; bir arada, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Neden ayrılalım? Niye kavga edelim? Siyasiler bizi kavga ettirmek istiyorlar. Ben, o tuzağa düşmeyeceğim. Ben, 83 milyon yurttaşımızı kucaklayacağım. Hangi kimlik, partide ya da yaşam tarzında olursa olsun, Türkiye’nin ya da dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, benim insanım, çok değerlidir ve ben o insanların düşüncesine, inancına, kimliğine saygı duymak zorundayım. Peki benim derdim nedir? Eğer o açsa, ben de açım. O işsizse, ben de işsizim. Ben ona iş ve aş bulacağım. Huzur içinde akşam evine gidecek. Siyasetçinin derdinin bu olması lazım. Siyasetçiler neden kavga eder? Vatandaş açsa, ‘Onun karnını neden doyurmadın’ diye benim sorma hakkım var. Çünkü ben, iktidar değilim. İktidarsam, onun bana bu soruyu sorma hakkı var; ‘Sen iktidarsın bu insanlar neden aç?’, ‘Bu kadar insan neden çöp koyteynırlarından geçiniyorlar’ diye. İnşallah göreceksiniz önümüzdeki süreçte, iktidara geldiğimizde, bütün bu sorunlardan Türkiye’yi arındıracağız. Samimiyim, inanıyorum. Türkiye, zengin bir ülke. Türkiye’nin kaynaklarını bir avuç tefeciye yedirmeyeceğim. Bu ülkenin insanı, esnafı, memuru, emeklisi, çiftçisi için kullanacağım. Kim üretiyorsa, kim alın teri döküyorsa benim başımın üstünde yeri var. Onlar için çalışacağım. İBB Başkanı’mız Ekrem Bey de burada. Az önce belediyeyle ilgili bazı bilgiler verdiler. Burada kaç kişi çalışacak hem de üretim yapılacak. Burada hem çevre açısından hem üretim açısından, üretilen elektrik açısından ekonomiye ciddi katkı var. Duran bir yer, ayağa kaldırılıyor. Kavga değil, bu işleri yapmamız lazım. Bunları yaptığımız takdirde büyüyeceğiz.”
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 31 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Crystal Palace 16 19
15. Newcastle 14 18
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 15 20
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 15 18
12. Levante 15 18
13. Getafe 14 17
14. Deportivo Alaves 15 17
15. Eibar 16 16
16. Valencia 16 15
17. Elche 13 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12