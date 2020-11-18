Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı'nın tehdidiyle ilgili ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Toplantının ardından basının karşısına geçen iki lider suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na tehdidine tepki gösterdi.

Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'nın kendisine yönelik tehdidine, "Nasıl bir değerlendirme yapayım. Ben Erdoğan'ı eleştiriyorum Bahçeli cevap veriyor, Bahçeli'yi eleştiriyorum yer altı dünyasının bir lideri cevap veriyor. Türkiye'nin geldiği hale bakın. Nasıl bir hale geldik. Hukukun olmadığı yerde, hukukun ihlal edildiği yerde, devlette liyakatin çöktüğü yerde, yargının olmadığı yerde bir süre sonra devlet organize suç örgütü haline dönüşebilir. Nasıl oluyor da böyle bir eleştiri başka bir yerden geliyor. Bana cevap verecek olan Sayın Bahçeli'dir veya onun arkadaşlarıdır. Aralarındaki ilişki nedir onu bilmiyoruz ama ciddiye alınacak bir olay değil. Hiçkimse unutmasın, bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuvayı Milliye'dir. Çakalların bulunduğu yerde hiçkimse bize bir şey söyleyemez." dedi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdide, "Hiçbir siyasi parti lideri tehdit edilemez" diyerek tepki gösterdi.

