Kılıçdaroğlu'dan seçim çağrısı! Devlet yalan söylemez...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "devlet yalan söylemez" dedi koronavirüs vaka sayılarının düşük gösterildiğini iddia ederek hükümeti eleştirdi.
GÜNDEM 10.10.2020, 07:41
Kemal Kılıçdaroğlu, KRT Televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Salgınında vaka ve hasta sayısı tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, gelinen noktada rakamların doğru açıklanmadığının ortaya çıktığını söyledi.
CHP lideri “Hiç sayı açıklamasanız ben bunu anlarım. Açıklıyorsanız, doğruyu açıklayacaksınız. ‘Türkiye’nin menfaati diye rakamları düşük gösteriyorum’ derseniz, bu Türkiye’nin saygınlığına gölge düşürür. Devlet yalan söylemez.” ifadelerini kullandı.
Ülkenin yönetilmediğini savunan Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısında bulundu: “Bunu kime söylüyorum, bunu Sayın Bahçeli’ye söylüyorum. Eğer sen bu ülkeyi seviyorsan, bu ülkenin bekasını düşünüyorsan, bu ülkede insanların huzur içerisinde yaşamasını istiyorsan, çık kardeşim yarın sabah de ki ‘Yeter artık‘ de Türkiye’yi seçime götür. O zaman Türkiye farklı bir sürecin içine girer. Sorumluluk sahibi insanlar gelir bu ülkeyi adam gibi yönetirler.”
“Sayın Cumhurbaşkanı sizinle bir canlı tartışma davetini kabul etse ya da teklif etse ne dersiniz?” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Çok memnun olurum da… İkisini de ben kabul ederim ister uzaktan, konuyu önce söyleyecek. ‘Şu konuda oturup konuşacağız’ diye. Zoom üzerinden de olabilir, bir stüdyoda da olabilir. Ama ben Trump kadar cesur olacağını sanmıyorum. Ama Trump, ‘Yapacaksın’ diye bir zorunluluk getirirse Erdoğan mecburen yapar.”
Salgınında vaka ve hasta sayısı tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, gelinen noktada rakamların doğru açıklanmadığının ortaya çıktığını söyledi.
CHP lideri “Hiç sayı açıklamasanız ben bunu anlarım. Açıklıyorsanız, doğruyu açıklayacaksınız. ‘Türkiye’nin menfaati diye rakamları düşük gösteriyorum’ derseniz, bu Türkiye’nin saygınlığına gölge düşürür. Devlet yalan söylemez.” ifadelerini kullandı.
Ülkenin yönetilmediğini savunan Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısında bulundu: “Bunu kime söylüyorum, bunu Sayın Bahçeli’ye söylüyorum. Eğer sen bu ülkeyi seviyorsan, bu ülkenin bekasını düşünüyorsan, bu ülkede insanların huzur içerisinde yaşamasını istiyorsan, çık kardeşim yarın sabah de ki ‘Yeter artık‘ de Türkiye’yi seçime götür. O zaman Türkiye farklı bir sürecin içine girer. Sorumluluk sahibi insanlar gelir bu ülkeyi adam gibi yönetirler.”
“Sayın Cumhurbaşkanı sizinle bir canlı tartışma davetini kabul etse ya da teklif etse ne dersiniz?” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Çok memnun olurum da… İkisini de ben kabul ederim ister uzaktan, konuyu önce söyleyecek. ‘Şu konuda oturup konuşacağız’ diye. Zoom üzerinden de olabilir, bir stüdyoda da olabilir. Ama ben Trump kadar cesur olacağını sanmıyorum. Ama Trump, ‘Yapacaksın’ diye bir zorunluluk getirirse Erdoğan mecburen yapar.”
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