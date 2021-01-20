Kılıçdaroğlu'dan Muharrem İnce açıklaması! Parti kurması için ne dedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin parti kuracağına dair haberler üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin Muharrem İnce'nin parti kurması halinde nasıl bir tavır içinde olacağına dair sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, "Hayırlı olsun diyeceğiz arkadaşlar. Parti kurmak serbesttir. İsteyen parti kurabilir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un parti yönetimini eleştiren mektup göndermelerine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkana mektup yazılmaz arkadaşlar. Genel başkandan randevu alınır, gelinir konuşulur. Kim arzu ediyorsa telefonu açar, randevuyu ister, gelir otururuz konuşuruz. Sorunları varsa dinler, çözeriz. Onları kabul etmeyiz, doğru değil” diye konuştu.

