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Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'dava açın talimatı' cevabı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dava açın talimatına ilişkin, "Bunun akılla mantıkla ilgisi var mıdır. Üzerinde durduğumuz nokta bu. Devleti politize etmesinler." dedi.

GÜNDEM 28.01.2021, 13:03
Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'dava açın talimatı' cevabı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel merkezinden ziyaret etti.  ortak basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu ile Babacan, CHP Genel Merkezi'nde yaptıkları görüşmenin ardından ortak açıklamada bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'yla 'tek adamcağız' polemiğine giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet liderine sert sözlerle yüklenmiş, "Bu zatın hakaretlerine muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Herkes davasını açmalı." demişti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün partisinin grup toplantısında 'Kılıçdaroğlu'na dava açın' talimatına ilişkin, "Sayın Erdoğan'ın bütün valiler dava açsın demesi bütün valiler benim emrimdedir, ben talimat veriyorum hepiniz dava açın demektir. Bunun akılla mantıkla ilgisi var mıdır. Üzerinde durduğumuz nokta bu. Devleti politize etmesinler. Onlar gelen her yasaları hizmete vermekle yükümlüdür" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a militan cevabı şöyle:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Toplumun yüzde 58'i varolan sistemden memnun değil. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi istiyorlar. Bunu partiler olarak bir araya gelip konuşmak, belli bir uzlaşma kültürünü birleştirerek ortaya koymak önemli. Kısır tartışmalarla değil, aşmazları aşmak, Türkiye'yi önemli bir noktaya getirmek için bu çalışmalara ihtiyaç var. Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarının görüşleri bizim için önemli." dedi. 
ERDOĞAN'A Z KUŞAĞI CEVABIErdoğan, kendine güveniyorsa Z kuşağının önünde oturup tartışalım. Z kuşağına ben güveniyorum. Z kuşağının önünde oturalım, arzu ederse bunu A Haber'de yapalım. Beraber tartışırız, asla ama asla çekinmiyorum.
Erdoğan, benimle ilgili, benim SSK'nın başında olduğum dönemle bir müfettiş ordusu da görevlendirdi. Beş kuruş bulamadı. Bulsaydı kıyameti koparırdı. Sosyal güvenlik kurumları ticari değildir, kendisi 19 yıldır yönetiyor niye açık çok daha fazla büyüdü. İkinci soru; Merkezi Bankası bir anonim şirketi, neden döviz rezervleri eksi 47 milyar dolar. Merkez Bankası'nı o mu batırdı? Hesabını verir mi? Tekrar soruyorum, eksi 47 milyar dolar rezerv haline getirdiği Merkez Bankası'nı batıran kişi kimdir?
Seçime karar verecek olan parlamento ve Sayın Erdoğan. Ne zaman arzu ederlerse seçime gidebiliriz. Ama biz yarın seçime gidecekmiş gibi çalışıyoruz.
Teröre her zaman karşı çıktık, çıkacağız. Çin'de Uygur Türklerine yapılanları doğru bulmuyoruz. Bir insan hakkı ihlali varsa, dünyanın nerede olduğu fark etmiyor o ihlallere karşı çıkmak zorundayız.
Babacan'ın açıklamaları şöyle:
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bizleri genel merkezlerinde ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Kendileri bizim genel merkezimizi ziyaret etmişti. Ülkemizin pek çok sorununu da heyetlerimizle beraber görüştük. Türkiye'nin çok ciddi bir hukuk, ekonomi sorunu var. Bütün bunları karşılıklı olarak değerlendirdik.
Bildiğiniz gibi bizim ve pek çok siyasi partinin güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili hazırlıkları var. Bizim hazırlığımız önemli bir aşamaya geldi. Fakat bu çalışmayı kamuoyu ile paylaşmadan önce bir mutabakat zemini oluşturmayı önemli görüyoruz. Böyle bir sürecin başlatılması ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk.
CHP'nin de önemli hazırlıkları var. Bundan sonraki süreçte ikili bazda heyetlerimizin güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir diyalog ve istişare sürecinin başlatmasının iyi olacağı kararına vardık.
Ülkemizde ciddi bir sistem sorunu ve yönetim zihniyeti sorunu var. Sistem değiştirme ile ilgili hazırlıklar son derece önemli. Böyle bir süreci de başlatmayla ilgili karar da aldık. Demokrasimiz için inşallah hayırlı olur.
Mayıs ayından itibaren çalıştığımız 74 maddelik anayasa değişiklik teklifi var elimizde. Bunu bu şekliyle sadece siyasi partinin çalışması olarak ortaya koymanın metod olarak doğru olmayacağını düşündük. Bir vizyon belgesi çerçevesinde siyasi partilerle ve STK'lar ve meslek örgütleriyle görüşerek bir süreç işletmek istiyoruz.
"Militan belirli bir düşünceyi savunan kişi demektir. Bizim burada kastettiğimiz devletin tarafsızlığıdır. Eğer siz devlet memurlarını bir siyasi partinin elemanı haline getirirseniz onu militanlaştırırsınız. Bu konuda çok örnek var. Sayın Erdoğan'ın bütün valiler dava açsın demesi bütün valiler benim emrimdedir, ben talimat veriyorum hepiniz dava açın demektir. Bunun akılla mantıkla ilgisi var mıdır. Üzerinde durduğumuz nokta bu. Devleti politize etmeisnler. Onlar gelen her yasaları hizmete vermekle yükümlüdür."
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