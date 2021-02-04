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Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetinde parti genel merkezinde makamında kabul etti.
GÜNDEM 04.02.2021, 11:43
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde beraberinde heyetle beraber ziyaret etti. Saat 11.00'da başlayan görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke, Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti. Ziyarette, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Birol Aydın, Atik Ağdağ, Mesut Doğan, Sabri Tekir hazır bulundu.
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