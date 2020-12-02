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Kılıçdaroğlu: Milletvekilleri için bir etik, ahlak kanunu olması lazım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Milletin vekili değil de mecliste ihale takip eden bir adamsa siz buna milletin vekili diyebilir misiniz? Milletvekilleri için bir etik, ahlak kanunu olması lazım" dedi

GÜNDEM 02.12.2020, 18:38
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Kılıçdaroğlu: Milletvekilleri için bir etik, ahlak kanunu olması lazım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de bir otelde muhtarlarla buluştuğu toplantıda konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset anlayışı getirmek istiyorum, ahlaklı bir siyaset anlayışı getirmek istiyorum. Siz nasıl en saf, temiz demokratik yollarla seçiliyorsanız milletvekilinin de aynı şekilde seçilmesi lazım. Milletin vekili değil de mecliste ihale takip eden bir adamsa siz buna milletin vekili diyebilir misiniz? Milletvekilleri için bir etik, ahlak kanunu olması lazım." dedi.Kılıçdaroğlu, Kayseri’de bir otelde muhtarlarla buluştuğu toplantıdaki konuşmasına, kendisinden önce kürsüye çıkan Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er'in, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Güneydoğu'da terörist cenazesine katıldığını, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın orduya yönelik sözlerinin maksadını aştığını belirttiği ifadelerini değerlendirerek başladı. 
"Milliyetçiliği biz savunuyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İhale yapan Türkiye Cumhuriyeti, alan Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı, ihalenin parası ne, dolar. Niye, bu milletin TL'si yok mu, hani milliyetçiydik biz, hani yerliydik? Yarın diyelim ki ihtilaf çıktı, hükümetle müteahhit arasında. Dava nerde görülecek, Londra mahkemelerinde. Niye Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mahkemelerinde görüşülmüyor? Kaçınız sorguladı bunu, kaçınız 'böyle bir yönetim olmaz' dedi? Yeni bir siyaset anlayışı getirmek istiyorum, ahlaklı bir siyaset anlayışı getirmek istiyorum. Siz nasıl en saf, temiz demokratik yollarla seçiliyorsanız milletvekilinin de aynı şekilde seçilmesi lazım. Milletin vekili değil de mecliste ihale takip eden bir adamsa siz buna milletin vekili diyebilir misiniz? Milletvekilleri için bir etik, ahlak kanunu olması lazım. Kayseri'de oyumuz az, onu biliyorum ama kabahat Kayserilinin değil, kabahat kusur bizde. Sorununu dinleyeceksin, bizden şikayetini dinleyeceksin."
Kılıçdaroğlu, televizyondaki  bir tartışma programında konuşan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sözlerinin, Sakarya'daki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 20 milyar dolarlık tank palet fabrikasıyla ilgili olduğunu belirterek, bu fabrikanın  Katar ordusuna verildiğini söyledi.
"Bir dolar dahi almadan verildi." ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti ordusuna ait tank palet fabrikası Katar ordusuna sıfır fiyatla verildi. Kaçınız itiraz etti? Ordu diyoruz, bizim ordumuz diyoruz, bizim şehitlerimiz diyoruz, peki ordunun hakkını, hukukunu kim savunacak? Peygamber ocağını, Mustafa Kemal'in ordusunu kim savunacak? Nasıl olur da siz 20 milyar dolarlık bir tank palet fabrikasını tank üretsin diye Katar'a vereceksiniz? Katar tank mı üretiyor, hayır. 2018'de bize ilk tank verilecekti, nerde bu tanklar? Defalarca gündeme getirdim. Sonunda dediler ki 'Katar buraya 50 milyon dolarlık yatırım yapacak'. Çıktım şunu söyledim, Katar'la sözleşmeyi feshet, ben bir hafta içinde size 50 milyon doları o kasaya koymazsam ben siyaseti bırakacağım, sen de benden kurtulmuş olacaksın. Bir kampanya açsak herkes 1 dolar versin, devletin ordusunun fabrikası, tank palet fabrikası Avrupa'nın en önemli 5 fabrikasından biri, herkes birer dolar, kimisi 50, 100 dolar verse 3 günde toplarız. Bu da olmadı. Buna kim itiraz edecek? Ordu güzel, bol bol güzel laflar edelim ama fabrikasını da arka taraftan Katar'a verelim. Bu mudur orduyu, bayrağı, vatanı sevmek? Ben bunu hazmedemem arkadaşlar. Genelkurmay Başkanı'ndan en alttaki erine kadar bütün ordunun benim başımın üzerinde yeri vardır."
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