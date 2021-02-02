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Kılıçdaroğlu: Melih Bulu bu çirkin duruma son vermeli
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin, "Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir." dedi.
GÜNDEM 02.02.2021, 10:26
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin, "Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gösterilere ve gözaltılara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez. Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir. Haksızlığa boyun eğmeyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleriyle 'Asla aşağı bakmayacağız' diyen gençlerimizle ve aileleriyle beraberiz."
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gösterilere ve gözaltılara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez. Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir. Haksızlığa boyun eğmeyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleriyle 'Asla aşağı bakmayacağız' diyen gençlerimizle ve aileleriyle beraberiz."
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