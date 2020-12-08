Kılıçdaroğlu: İktidar belediyelerimiz hizmet vermesin diye engelliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de apartman görevlileriyle bir araya geldi: Bizim belediyelerimiz hizmet götürüyor, iktidar bizim belediyelerimiz hizmet vermesin diye engelliyor. Akıl mı var bunu yapanlarda, intikam duygusuyla hareket ediyorlar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de apartman görevlileri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu hükümetin CHP'li belediyeleri engellediğini belirterek "Bizim belediyelerimiz hizmet götürüyor, iktidar bizim belediyelerimiz hizmet vermesin diye engelliyor. Akıl mı var bunu yapanlarda, intikam duygusuyla hareket ediyorlar." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Sosyal devlet fakirin fukaranın yanında duran devlettir. Hepiniz ciddi bir deprem yaşadınız. Hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşımız oldu. Bütün Türkiye sizin yanınızdaydı. Her yerde her ortamda vatandaşın yanında olduk. Özellikle düşük gelirli vatandaşların yanında olduk.



Sizin sorunlarınıza bugüne kadar çıkıp birileri eğildi mi, bu insanlar nerelerde kalıyor, hangi koşullarda yaşıyor diye baktı mı? Sayınız bir milyonun üstünde ama örgütlü değilsiniz. Büyük bir güçsünüz. Sizin hakkınızı ben savunacağım ama sizlerden isteğim haklarınıza sahip çıkın.

Siz nasıl geçiniyorsunuz, alın teri dökerek. Birlik olun, örgütlenin, hakkınızı arayın. Siz örgütlendiğiniz sürece güçlü olursunuz. Sokağa çıkmak yasak, apartmandakilerin ihtiyaçlarını kim karşılıyor? Apartman görevlileri.



İktidarı belirleyecek olan sizlersiniz. Sizin hakkınızı teslim ediyorlarsa hiç çekinmeden gidip oyunuzu vereceksiniz. Ama sizin haklarınızı savunmuyorlarsa "durun" diyeceksiniz, "burada biz demokrasiyi çalıştıracağız" diyeceksiniz.

Bizim belediyelerimiz hizmet götürüyor, iktidar bizim belediyelerimiz hizmet vermesin diye engelliyor. Akıl mı var bunu yapanlarda, ön yargılarıyla, intikam duygusuyla hareket ediyorlar.



Eğer benim gelirim düşükse devlet elimden tutmalı. Bunlar yapılmıyor. Bunları birlikte yapacağız. Ben "dostlarımla birlikte iktidar olacağım" dediğim zaman, "vay efendim kim senin dostların" diyorlar. Benim dostlarım apartman görevlileri, çiftçiler, işçiler...

İslam israf haramdır diyor, neden bu israf? Bunu siz de sormak zorundasınız ben de sormak zorundayım. Bunu bütün arkadaşlarınıza anlatın, söyleyin.

