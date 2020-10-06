Kılıçdaroğlu HDP tutuklamalarını eleştirdi! Oyuna gelmeyin...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Meclis'te yeni yasama yılına ilişkin milletvekilleriyle gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında 6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasıyla ilgili tutuklamaları eleştirdi. "Biz adaletin yanındayız. 7 yıl sonra bir dosya açılarak insanlar tutuklanıyorsa bunu eleştiririz" diyen ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, "Biz haktan hukuktan yanayız. Bir çelişki yaratılmak isteniyor. Oyuna gelmeyin” dediği ifade edildi" diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın kulis haberine göre, milletvekillerini dinleyen Kılıçdaroğlu daha sonra yaptığı konuşmada, iktidarın CHP’yi terör örgütleriyle ilişkilendirilmek istediğine işaret etti.



İktidarın CHP’yi HDP’yle aynı partiymiş gibi göstermeye ve İyi Parti’yle arasında görüş ayrılıkları olduğu yönünde bir algı yaratmak istediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu’nun, “Millet İttifakını kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. İyi ilişkilerimiz var. HDP, İYİ Parti, CHP, hepimiz ayrı partileriz” dediği ifade edildi.



Kılıçdaroğlu’nun, AKP iktidardan gitmez algısının yaratılmak istendiğine işaret ederek “Bu bir oyun. Sandıkta kazanacağız ve tıpış tıpış gidecekler. Nasıl ki İstanbul seçimlerinde demokrasi tokadını yediler. İlk seçimde bunları göndereceğiz” değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.

