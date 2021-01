Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu! Erdoğan'a sert sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Kentsel dönüşümle ilgili afyon örneğinden söz edeceğim. Kentin bazı bölgelerinin yenilenmesine ihtiyaç duyulabilir. Bu gayet doğaldır. Afyon'da da bazı alanlar için kentsel dönüşüm kararı alınıyor. Kentin merkezinde 400 liraya arsa mı var Allah aşkına. Değerlendir kentsel dönüşüm yap gitsin insanlar evlerinde rahat rahat otursunlar. Bu insanlar şehrin göbeğinde 400 liraya metrekaresi olur mu diye sitem ediyorlar. Belediye de biz bu kentsel dönüşümün hiçbir yerinde yokuz diyor. İşi yukarı bıraktıysan ucu saraya kadar gider. Ne versen yerle bunlar."

" AK PARTİ NE YAPMAK İSTEDİ CHP ENGEL OLDU?"

"Burada onlarla samimi bir görüşme yapmak istiyorum. Oy verdiniz 19 yıldır iktidar oldular. Tek başına oldular. Hiçbir zaman bir vatandaşıma dönüp de neden AK Parti'ye oy verdin diye özel bir yargılama yapmadım ama şu soruyu sormanın vakti geldi. AK Parti ne yapmak istedi de Cumhuriyet Halk Partisi engel oldu? Bizi niye eleştiriyorsunuz? Bir haklı gerekçe ortaya koyun. Efendim tarihte şunlar bunlar oldu. E tarihte olmuşsa olmuş kardeşim. Sen geleceğe bak. Geleceği inşa edeceksin. Vatandaş sana görevi niye verdi? Geleceği inşa et diye. 19 yıl çarpı 365 tek hedef var CHP. Ne yaptık ya? Ne Bir şey yaptık evet, hatalarını, yolsuzluklarını açıkladık tek tek. Bu bizim hakkımız ya. O vatandaşın hakkını kim savunacak arkadaş. Müsaade edin de hapsi biz göze alalım ve eleştirelim sizi. Bir daha soruyorum AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerimize. CHP oy verip iktidar yaptığınız AK Parti'nin yapmak istediği önemli bir şeyi biz ne zaman nerede engelledik? Yok böyle bir şey. "

"KURAN'I KERİM İLE DALGA GEÇEN ADAMI BÜYÜKELÇİ YAPTIN"

"İstedikleri kişiye istedikleri ihaleyi veriyorlar mı? Veriyorlar. Biz insafsızca eşli çetelere verilen ihaleleri eleştiriyor muyuz? Eleştiriyoruz. Kimin adına? Tüyü bitmemiş yetim adına. AK Parti'ye oy verenlere sesleniyorum, bizim bu itirazımız haksızsa bırak ya ne olacak yani 83 milyon kişi bir avuç kişiye çalışsın diyorsan bunu açıkça söyle ben de seni tanıyım. Ama bunu böyle söylemeyeceğini biliyorum. Kuran'ı Kerim'le dalga geçeni büyükelçi atadın mı? Atadın bir de Müslüman geçiniyorsun. İstedikleri bütçeyi yaptılar mı? Yaptılar. İstediklerine vergi teşviki verdiler mi? Dünyanın teşvikini verdiler. Biz yanlıştır diyoruz kıyameti koparıyorlar. Fakirin fukaranın hakkını savunmak ne zamandan beri suç oldu, eleştiri konusu oldu. Kibir iktidarı bu iktidar. Biz hep beraber fakirin fukaranın hakkını savunacağız. firavunlara yol göründü göstereceğiz onlara göndereceğiz onları. Biz yanlış yapıyorsunuz dedikçe koro halinde üstümüze saldırıyorlar. Bu bizim haklı olduğumuzu, vatandaşın hakkını savunduğumuzu gösterir.

"ÇETELER OLUŞTURDULAR DOLAR BAZINDA İHALE VERDİLER"

"Şu soruyu da sormak lazım AK Parti'ye oy veren kardeşlerimizin sorması lazım. 19 yıldır oy verdiniz, tek başına iktidar oldular. İstediklerini sattılar, istedikleri kadar vergi topladılar. 19 yılın sonunda hangi sorununuzu çözdüler? Öyle ya bir değil beş değil 19 yılda bu vatandaşın hangi sorununu çözdüler? Ama kendi sorunlarını çözdüler. Paraları azdı dolar milyarderi oldular. Çeteler oluşturdular, dolar bazında ihale verdiler. Ve vatandaşa dönüp biz milliyiz yerliyiz efsanesini yerleştirmeye çalıştılar. Hadi canım senin yerliliğin milliliğin. Vatandaşın hiçbir sorununu çözmüş değiller "

"AFİKA'DAN SÖZ ETMİYORUM"

"Eğitim sorunu, çözdüler mi? Neden? Para yok diyemezler. Dünyanın parası var. Sözde her öğretmene bilgisayar vereceklerdi, internet altyapısı oluşturacaklardı. 19 yıl. Dünyanın parası, nereye gitti? Hâlâ İstanbul dahil birleştirilmiş sınıflar var. Afrika'dan söz etmiyorum. 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyorum. Derslik sayıları yetersizdi. CHP'nin genel başkan olarak çağrı yaptım. Bize Milli Emlak'tan arsa gösterin size okul yapıp teslim edeceğiz dedik. Ona bile sırtlarını döndüler. Sen koskoca devleti yönetiyorsun okul yönetiyorsun, yapamıyorsan bırak ben yapayım ya. Ver arsayı yapalım. Bunu bile yapmadılar. Kibir yüzünden. Ne dedim? Allah'ın izniyle bu firavunları göndereceğiz. Göndermek bizim boynumuzun borcudur."

"HANİ SİZ MİLLİYDİNİZ YERLİYDİNİZ"

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlayıp döviz ve faizden söz ediyorlar. Döviz milli mi hayır faiz milli mi hayır. Hiç yatırımdan söz ediyorlar mı, kalkınmadan, işsizlikten, istihdamdan söz ediyorlar mı? Dikkat buyurun döviz ve faizi sürekli ekonominin ana ekseni olarak gördüğümüz andan itibaren kendisini yurt dışındaki sermayeye teslim etmiş sayılırsınız. Para gelecek döviz gelecek. O zaman biz kurtulacağız. Hani siz yerliydiniz, milliydiniz?

"ESNAF DÜKKAN KAPATTI AMA HABERİ YOK"

Erdoğan açıklama yapıyor, 'kapanan falan yok' her şey ortada. Saraydan bakınca bütün odalar açık. Altın klozetli tuvaletler. Bütün şatafat var. Dükkânlar kapandı. Ben hayret ediyorum ya bunlar devleti nasıl yönetiyor. Hiç değilse Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi var. Bu gazeteyi CHP çıkarmıyor. Devletin çıkardığı gazete 2020 yılında 99 bin 588 esnaf meslekten ve sicilden terkinini istemiş. Ne diyor Erdoğan nereden çıkardınız? Böyle bir insan devleti yönetemez. Halkının derdini sorunlarını bilmeyen bir kişi TC'ni yönetemez. Günde ortalama 273 esnaf ve sanatkar dükkanını kapatmış. Hâlâ nereden çıkardınız bunu diyor.

"ONLARIN KİBİRLERİ VAR"

Kapalı olanlara bir de elektrik faturası geliyor. Elektrik borcunu istiyor vatandaştan. Gelir yok ama elektrik borcunu ödeyeceksin diyor. vermezsen kapatırım diyor, tehdit ediyor açıkça. Erdoğan'ın bunlardan haberi var mı acaba? Asla haberi yok. Tiranlar halkının içinde bulunduğu durumu asla göz önünde bulundurmazlar. Onlar kendi saraylarında kendi yarattıkları güçlere inanırlar. Kibirleri vardır onların. Vatandaki hakir görürler. Ezilmesi gereken insanlar olarak görürler. Kendilerini eleştirenlerin en ağır cezayı almasını isterler. Bu firavun düzeninden memleketi kurtaracağız.

"MİTİNG SERBEST ULUDAĞ'DA EĞLEMEK SERBEST"

Dükkanları pandemi dolayısıyla kapatıyorsun, miting serbest, Uludağ’da eğlenmek serbest. Ne yaparsanız yapın sonuna kadar savunacağız."

"SAYIN ERDOĞAN ESNAFI BATIRDIN"

"Bu ara bir de adam tartışması çıktı. Bu kadar zavallıyı, acizi hiç görmemiştim, tanık da olmamıştım Ama ben sana adam diyorsan bir şey söyleyeyim. Esnafı batıran adam Recep Tayyip Erdoğan. Bundan daha güzel bir tanım mı var? Doğru mu? Yüzde 100 doğru. Esnafı batırdın mı? Batırdın. Kim batırdı? Sen batırsın. Herkes bunu bilmeli. Biz zaman zaman gazetelerde yer alan fotoğrafları kullanıyoruz. Biz bu fotoğrafları çekmiyoruz. Çöp konteynerlerinden yemek toplayan anne ve babalar. bunlar yanlıştır olmaz diyoruz. O nedenle biz diyoruz ki bu garabete son vereceğiz. Nasıl? Aile destekleri sigortasıyla. Hiçbir ailenin gelirim yok perişan olduk demeyeceği bir Türkiye. (Rastgele çekilen fotoğraflarla milletimizi karanlığa sürüklemeye çalışıyor) Büyük bir pişkinlikle yalanlarında ısrar edebiliyorlar. Fotoğrafı ben çekmedim. Kaldı ki o pazar artıklarından bir şeyler toplayanları herkes görüyor. Sevgili Erdoğan sen istiyorsan gel sen de gez akşam pazar artıklarının nasıl toplandığını sen de gör. Gelebilirsen! Türkiye'yi ne hale soktuğunu öğrenmek istiyorsan gel oraya. Gelebilir mi? Gelemez."

"FAİZİ SIFIRLAYACAĞIM"

Erdoğan'a sormak isterim. AK Partili kardeşlerime de sormak isterim, günde 47 lira ile 4-5 kişilik bir bir aile nasıl geçinir? Bir de saraya bakın. Beş yerden maaş alıyorlar. Bunlarda vicdan ahlak var mı, din var mı iman var mı? Buna ben isyan etmeyeceğim de kim edecek? Oradan ahkam kesiyorsunuz CHP şöyle CHP böyle. CHP halkın partisidir ve halkın sorunlarını dile getirecektir. İktidar olduğumuzda sana verilen kredinin faizini sıfırlayacağım. Senden faiz almayacağım. Para yok diyeceksiniz ama namuslu adam için para var. Yolsuzluk yapmayan adam için para var. "